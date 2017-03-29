В РК планируют расширить перечень случаев изъятия земель для государственных нужд

Депутаты Мажилиса Парламента РК приняли в работу проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования земельных отношений», передает корреспондент Zakon.kz.

«Проект закона разработан по результатам деятельности Комиссии по земельной реформе», - сказал председатель комитета мажилиса по аграрным вопросам, депутат Сапархан Омаров, представляя законопроект.

По его словам, основные положения законопроекта касаются установления прозрачных механизмов предоставления сельхозземель посредством подробной регламентации деятельности конкурсной комиссии по предоставлению права землепользования, а также усиления контроля за рациональным использованием земель сельхозназначения и выполнения землепользователями взятых на себя обязательств путем ведения постоянного мониторинга.

«Также законопроектом государственные органы наделяются полномочиями по определению предельных максимальных размеров земельных участков сельхозназначения, предоставляемых в аренду казахстанцам. Кроме того, законопроектом расширяется перечень исключительных случаев, при которых возможно изъятие земель для государственных нужд - для развития индивидуального жилищного строительства и обеспечения сельского населения пастбищными угодьями», - уточнил мажилисмен.

С.Омаров указал, что кроме этого рассматриваются вопросы, связанные с предоставлением земель для нужд обороны и национальной безопасности.

«Определены требования к предоставлению сельхозземель в приграничных территориях и другие. В целом, предлагаемые законопроектом нормы направлены на развитие публичности в деятельности местных исполнительных органов и открытости процесса предоставления сельхозземель», - заключил он.

Ксения Давыдова