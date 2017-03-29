В Сеть попало видео издевательства аульчан над ослом - водовозом

На паблике "Есьже, я приезжий" в Instagram появилось очередное видео жестокого обращения с животными. На видео сельские жители издеваются над ослом, который перевозил воду во фляге и от тяжести по всей видимости ее перевернул,





Хозяин и снимающий это на камеру "ржут как лошади" наблюдая страдания ослика, который упал под тяжестью непосильной ноши.





Комментаторы осудили этих людей, или нелюдей, как их обозвали и пожелали им такой же судьбы, как у этого бедного животного на видео.





Где именно снимали это видео пока неизвестно.





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