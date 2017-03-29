Барымтачей, угнавших табун лошадей в прошлом году, поймали в ЮКО

В Отырарском районе ЮКО полицейские задержали барымтачей, угнавших табун лошадей, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.





В декабре прошлого года в дежурную часть Отырарского РОВД поступило сообщение от 63-летнего местного жителя. У него пропал табун лошадей. Выехавшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестные угнали с вольного пастбища Отырарского района табун лошадей, 22 головы. Общая сумма ущерба составила свыше 6,5 миллионов тенге.





Данный факт был зарегистрировали в ЕРДР Отырарского РОВД по статье 188 УК РК «Кража».





В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отырарского РОВД задержали двух подозреваемых, жителей г. Туркестан, которые признались в содеянном. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у задержанных часть краденых лошадей. Проводится досудебное расследование.





В настоящее время уголовное дело по данному факту направлено в суд для принятия процессуального решения.