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Барымтачей, угнавших табун лошадей в прошлом году, поймали в ЮКО

29 марта 2017, 12:44

Часть табуна удалось найти.

В Отырарском районе ЮКО полицейские задержали барымтачей, угнавших табун лошадей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

В декабре прошлого года в дежурную часть Отырарского РОВД поступило сообщение от 63-летнего местного жителя. У него пропал табун лошадей. Выехавшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестные угнали с вольного пастбища Отырарского района табун лошадей, 22 головы. Общая сумма ущерба составила свыше 6,5 миллионов тенге.

Данный факт был зарегистрировали в ЕРДР Отырарского РОВД по статье 188 УК РК «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отырарского РОВД задержали двух подозреваемых, жителей г. Туркестан, которые признались в содеянном. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у задержанных часть краденых лошадей. Проводится досудебное расследование.

В настоящее время уголовное дело по данному факту направлено в суд для принятия процессуального решения.

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