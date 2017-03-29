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В Китае столкнулись 22 грузовика

29 марта 2017, 12:48

По меньшей мере два человека погибли.

Еще 10 получили ранения при нескольких ДТП с участием 22 грузовиков на участке трассы в провинции Шаньдун, сообщает сайт "Дачжун ван" со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.

Сообщается, что с 6.50 до 7.04 по местному времени (1.50-2.04 мск) на участке трассы длиной в 21 километр в городском округе Тайань последовательно произошли сразу пять дорожно-транспортных происшествий.
После случившегося на место прибыли полицейские, спасатели, медики. В настоящий момент на месте происшествия продолжаются работы. Причина ДТП выясняется. Однако отмечается, что аварии могли произойти из-за несоблюдения водителями безопасной дистанции.

В результате ДТП груз нескольких грузовиков высыпался на проезжую часть, заблокировав движение.

Иван Булатов
Фото © AP Photo/ Ng Han Guan

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