В Нацхолдинге «КазАгро» рассказали о хищениях в дочерней организации

В целях предупреждения подобных фактов при выдаче новых займов, в компании усовершенствована система управления рисками и налаживается автоматизация процесса выдачи кредитов.

В ходе Правительственного часа в Мажилисе Парламента РК накануне была озвучена информация о выявленных финансовых нарушениях в одной из дочерних компаний Нацхолдинга «КазАгро» - АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». В связи с этим в «КазАгро» дали дополнительные пояснения, связанные с фактами хищения в филиале компании , сообщает пресс-служба холдинга.





В Фонде финансовой поддержки сельского хозяйства на постоянной основе проводится работа по взысканию задолженности по проблемным займам. Это регулируемые законодательством и внутренними нормативными документами процедуры по работе с проблемными займами как во внесудебном, так и в судебном порядке. В рамках этих мероприятий в 2015 году Фондом было выявлено, что в его Восточно-Казахстанском филиале ряд кредитов получен с использованием мошеннических схем, в частности, путем оформления займов, оформленных на подставных лиц.





По выявленным нарушениям Восточно-Казахстанским филиалом Фонда направлены материалы в правоохранительные органы о возбуждении уголовных дел по факту получения в 2014-2015 годах кредитов незаконным путем 31 заемщиком на сумму основного долга 132,5 млн. тенге. Уголовные дела возбуждены по 22 кредитам на общую сумму 101,8 млн. тенге, из них по 4 фактам на сумму 17,1 млн. тенге кредиты были погашены. 1 материал рассматривается в гражданском порядке, по нему погашение составило 0,4 млн. тенге. Материалы по 8 кредитам на сумму 30,7 млн. тенге направлены в правоохранительные органы повторно.





В 2015 году по итогам проверки центрального аппарата Фонда за допущение нарушений трудовой договор с директором филиала расторгнут.





Приговором суда, состоявшегося в феврале 2017 года, в отношении ряда фигурантов уголовного дела по факту мошенничества применены различные меры наказания, связанные с лишением свободы.





В целях предупреждения подобных фактов при выдаче новых займов, в компании усовершенствована система управления рисками и налаживается автоматизация процесса выдачи кредитов.





Необходимо отметить, что в период 2007-2016 г.г. Восточно-Казахстанским филиалом Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства выдано более 5,5 тысяч займов на сумму 9,3 млрд. тенге. На начало января 2017 года в ссудном портфеле филиала находится 644 проблемных займа на общую сумму основного долга 1,3 млрд. тенге. По данным займам ведется досудебная и судебная работа по возврату, имеется ликвидное залоговое имущество, покрывающее ссудный портфель. За период с 1.01.2016 по 1.03.2017 г. в Восточно-Казахстанском филиале возвращено кредитных средств на сумму 325,8 млн. тенге.





Фото: vlast.kz







