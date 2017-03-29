В Нью-Йорке начались переговоры по выработке договора о запрещении ядерного оружия

Казахстанская делегация во главе с Послом по особым поручениям Министерства иностранных дел Ерболатом Сембаевым принимает участие в 1-й сессии Конференции по переговорам о выработке элементов юридически обязательного инструмента по запрещению ядерного оружия, ведущему к его полному уничтожению, которая проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В своем выступлении на Сегменте высокого уровня Конференции казахстанский дипломат проинформировал участников о подходах Астаны по ядерному разоружению. В частности, было подчеркнуты важность озвученной Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН инициативы о необходимости построения мира без ядерного оружия в 2045 году к столетней годовщине ООН и актуальность его Манифеста «Мир. XXI век».

Также делегация представила конкретные предложения к проекту текста разрабатываемого международного документа.

В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/71/258 от 23 декабря 2016 года Конференция будет проходить в Нью-Йорке в течение двух сессий 27-31 марта 2017 года и 15 июня - 7 июля 2017 года.