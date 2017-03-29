Предприимчивые казахстанцы: Коже, дающий силу, как у Головкина уже продают на рынке
29 марта 2017, 13:40
Торговка также предлагает купить пирожки, пожаренные в черном казане свекрови.
В Казнете наделал шуму ролик с предприимчивой казахстанской женщиной с рынка, которая продает коже, дающий силу, как у Головкина, сообщает Zakon.kz.
На этом ассортимент ее продукции не заканчивается, она также предлагает купить пирожки, пожаренные в черном казане, который дала свекровь (видимо это какой-то тренд) и молодильный кофе/чай из "стаканов, которых не касались еще ничьи губы".
"Коже, который дает мощь удара Головкина. Пирожки, большие, нереально огромные пирожки, пожаренные в черном казане, который дала свекровь. Кофе, чай от которых помолодеешь на 10 лет. Налью в стаканы, которых не касались ничьи губы", - зазывает покупателей женщина.
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