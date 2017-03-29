Депутат предложил соискателям гражданства РК сдавать экзамены на знание Конституции

В ходе пленарного заседания Мажилиса Парламента РК председатель фракции партии «Ак жол» Азат Перуашев обратился к правительству с предложением ввести для иностранных граждан, претендующих на гражданство Казахстана, экзамены на знание Конституции, культуры, истории и государственной языковой политики РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«Предлагаем правительству в рамках дальнейшей модернизации законодательства и его приведения в соответствие Конституции, разработать поправки в закон РК «О гражданстве», предусмотрев нормы о сдаче соискателями гражданства Республики Казахстан экзамена на знание Конституции Республики, культуры и истории Казахстана, государственной языковой политики, и так далее», - сказал А. Перуашев, озвучивая депутатский запрос к премьер-министру страны.

Мажилисмен уточнил, что предложение с экзаменами касается «отдельных категорий» граждан.

«Это предложение не содержит какой-либо дискриминации, но будет способствовать нормальной интеграции соискателей в казахстанское общество. Экзамены на право гражданства (Citizenship или Naturalization test) действуют во многих миграционно-привлекательных странах: Австралии, Австрии, Германии, Канаде, Нидерландах, США, Израиле, Южной Корее. Более того, такие экзамены в основном платные, а потому не представляют нагрузки для бюджета. В ряде случаев экзамены сдают не только соискатели гражданства, но и трудовые мигранты или получатели долгосрочных виз - Голландия, Россия, в целях исключения конфликтов с коренным населением из-за непонимания языка или незнания общепринятых правил поведения», - пояснил он.

Депутат подчеркнул, что предложенная мера является своевременной и соответствует начатой конституционной реформе.

А. Перуашев напомнил, что в ходе инициированной президентом конституционной реформы, рабочей группой и депутатами парламента был внесен ряд важных дополнений в Конституцию Казахстана. В частности, были принципиально усилены положения, касающиеся конституционного статуса государственной Независимости, гражданства, межэтнического и межконфессионального согласия.

«Так, по ст. 10 гражданство Республики обретает высокую ценность, поскольку допускается лишение его за терроризм и тяжкий вред национальным интересам. Все эти и другие поправки Конституции предназначены отвечать на вызовы нынешнего неспокойного и ставшего очень тесным мира», - указал парламентарий.

«С учетом этого, считаем целесообразным нашей стране не дожидаться обострения миграционной ситуации, а разработать превентивные меры по регулированию миграции и защите казахстанской идентичности», - добавил он.

При этом мажилисмен пояснил, что в результате гуманитарных кризисов, экономических потрясений и масштабных вооружённых конфликтов, одним из таких вызовов стали потоки беженцев и экономических мигрантов в благополучные страны мира.

«Как показывает опыт Европы, миграционное давление из неблагополучных регионов, включая относительно близкие к нам страны, принимает катастрофический характер. Их содержание в странах-реципиентах представляет дополнительные расходы бюджета, нагрузку на здравоохранение и социальное обеспечение, рост безработицы, ухудшение криминогенной обстановки. Кроме того, неконтролируемый наплыв мигрантов из стран с другим языком, культурой и этническим составом создает угрозы сохранению национальной идентичности в принимающих странах-реципиентах», - привел доводы А.Перуашев.

По его словам, в связи с этим в ряде европейских государств начали принимать меры по ограничению внешней миграции.

«Благодаря миролюбивой политике и экономическим реформам Главы государства, Казахстан также имеет привлекательную репутацию и может оказаться в поле зрения беженцев из неспокойных соседних регионов», - заключил депутат.

Ксения Давыдова