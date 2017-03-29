Австралии грозят наводнения после циклона "Дебби"

Циклон обрушился на северо-восточный штат Квинсленд во вторник, он был квалифицирован как шторм четвертой категории опасности из пяти. Скорость порывов ветров достигала 263 километров в час. "Дебби" уже нанесла существенный ущерб населению, десятки тысяч человек остались без электричества. Когда оно будет восстановлено — пока неизвестно.





Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл запустил план ликвидации чрезвычайных ситуаций. Власти рекомендовали жителям избегать поездок по дорогам, чтобы не оказаться заблокированными в потоках воды.