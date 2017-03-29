Австралии грозят наводнения после циклона "Дебби"
29 марта 2017, 13:45
Циклон обрушился на северо-восточный штат Квинсленд во вторник, он был квалифицирован как шторм четвертой категории опасности из пяти.
Северо-восточный берег Австралии находится под угрозой наводнений после того, как на него обрушился мощный циклон "Дебби", сообщает телерадиокорпорация "Би-би-си" со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.
Циклон обрушился на северо-восточный штат Квинсленд во вторник, он был квалифицирован как шторм четвертой категории опасности из пяти. Скорость порывов ветров достигала 263 километров в час. "Дебби" уже нанесла существенный ущерб населению, десятки тысяч человек остались без электричества. Когда оно будет восстановлено — пока неизвестно.
Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл запустил план ликвидации чрезвычайных ситуаций. Власти рекомендовали жителям избегать поездок по дорогам, чтобы не оказаться заблокированными в потоках воды.
Ранее стало известно, что в результате циклона погиб один человек, более 30 тысячам было сказано покинуть свои дома, работа международного аэропорта Таунсвилл была приостановлена.
Как сообщила премьер-министр Квинсленда Анастасия Палащук, на данный момент подтверждена информация о трех пострадавших, однако их число может возрасти. Она опасается, что некоторые жители, получившие ранения, не могут связаться со службами спасения. В штат прибыли солдаты, воздушное пространство патрулируют вертолеты.
Заместитель комиссара местной полиции уточнил, что больше всего от стихии пострадали города Боуэн, Эрли-Бич, Просерпайн и Коллинсвилл. В настоящий момент циклон ослаб и продвигается вглубь страны.
Фото © REUTERS/ AAP/Dan Peled
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