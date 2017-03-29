В Казахстане предложили поднять зарплату учителям физкультуры

В депутатском запросе к премьер-министру, прозвучавшем на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, депутат Берик Дюсембинов посетовал на неорганизованность отдыха детей в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

«Согласно официальной статистике 80% выпускников учебных заведений имеют патологию здоровья. Также есть среди детей страдающие наркоманией и алкоголизмом. Эта проблема возникает из-за неорганизации досуга молодежи. Сегодня, по имеющимся данным, только 30% школьников занимаются спортом. В развитых странах этот процент составляет 70 %», - сказал он.

По его мнению, для борьбы с вредными привычками необходимо привлекать казахстанскую молодежь к занятиям спортом.

«Особенно в сельских населенных пунктах и госучреждениях заниматься спортом, пропагандировать ЗОЖ. Уделять особое внимание организациям образования с внеурочным занятиям спортом», - считает депутат.

Также, как отметил Б. Дюсембинов, необходимо увеличить заработную плату учителям физической культуры.

«Согласно постановлению правительства от 2017 года учителям физкультуры будут доплачивать 7 тысяч тенге за работу в секциях. Конечно, это очень малая сумма, она не привлекает наших учителей. За один урок физкультуры он получает 500 тенге. Если он будет работать более трех часов, нужно учитывать, что учитель физкультуры - это мужчина, который является кормильцем семьи», - подчеркнул он.

Кроме того, парламентария возмутила стоимость занятий в других спортивных учреждениях.

«В других организациях час занятий спортом стоит 5 тысяч тенге. Многие родители, учитывая это, не отдают своих детей. Необходимо повышать уровень и статус учителей физкультуры. Конечно, все дети не станут олимпийскими чемпионами, но они должны заниматься спортом для себя», - заключил мажилисмен.

Ксения Давыдова