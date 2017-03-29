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Бакытжан Сагинтаев ознакомился с производством Западно-Казахстанской машиностроительной компании

 

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочей поездки в ЗКО ознакомился с работой крупного высокотехнологичного производственного комплекса - Западно-Казахстанской машиностроительной компании.

Во время посещения объекта Б. Сагинтаеву доложили о работе сервисного центра, где осуществляется ремонт газовых турбин и цеха по производству нефтегазового оборудования.

Машиностроительная компания представляет собой высокотехнологичный производственный комплекс, который также занимается выпуском металлоконструкций, жилых мобильных зданий, строительной оснастки и сельскохозяйственного оборудования. Также завод выполняет работы по ремонту авиационных двигателей военного и гражданского назначения, что является важной составной частью оборонной промышленности страны.

Кроме того, по поручению Президента РК на базе предприятия совместно с компанией General Electric создан сертифицированный сервисный центр по ремонту газовых турбин, который является единственным в Казахстане официальным центром, способным выполнять работы на оборудовании этой фирмы.

Стоит отметить, что такие крупные предприятия, как Западно-Казахстанская машиностроительная компания оказывают значительный эффект на развитие экономики региона и играют важную роль в проводимой Правительством работе по технологическому перевооружению промышленных производств, что согласно Посланию Президента РК Н.Назарбаева является одним из приоритетов в формировании новой модели экономического роста Казахстана.

 

29 марта 2017, 13:57
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

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