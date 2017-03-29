Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев ознакомился с планами развития международного аэропорта «Орал»

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев в рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область ознакомился с работой пассажирского терминала и системы безопасности, а также планами по реконструкции аэропорта города Уральск.

Международный аэропорт Уральска был введен в эксплуатацию в 1972 году. Пропускная способность аэровокзала составляет 200 пассажиров в час, терминала - до 100 пассажиров в час. Комплекс аэропорта обеспечен необходимой спецтехникой и персоналом для обслуживания воздушных судов, пассажиров и содержания взлетно-посадочной полосы и перрона в рабочем состоянии.

Ранее в 2014-2015 годах была проведена реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта, которая позволила ему получить необходимую категорию для приема современных авиатранспортных средств всех типов.

Стоит отметить, что аэропорт Уральска имеет важное транспортно-логистическое значение как для воздушного сообщения внутри страны, так и при выполнении международных рейсов.