 
Преимущественно облачно
17°

Алматы

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 2%

Влажность: 34%

Давление: 704 мм рт. ст.

Ветер: северо-восточный, 5.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

315.70

29 марта 

Курс НБРК

314.83

-

АЛМАТЫ

Покупка

315.20

Продажа

315.70

АСТАНА

Покупка

314.20

Продажа

314.80

Подробнее
342.00

29 марта 

Курс НБРК

341.87

-

АЛМАТЫ

Покупка

340.00

Продажа

342.00

АСТАНА

Покупка

340.00

Продажа

341.80

Подробнее
Новости за сегодня

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев ознакомился с планами развития международного аэропорта «Орал»

 

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев в рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область ознакомился с работой пассажирского терминала и системы безопасности, а также планами по реконструкции аэропорта города Уральск.

Международный аэропорт Уральска был введен в эксплуатацию в 1972 году. Пропускная способность аэровокзала составляет 200 пассажиров в час, терминала - до 100 пассажиров в час. Комплекс аэропорта обеспечен необходимой спецтехникой и персоналом для обслуживания воздушных судов, пассажиров и содержания взлетно-посадочной полосы и перрона в рабочем состоянии.

Ранее в 2014-2015 годах была проведена реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта, которая позволила ему получить необходимую категорию для приема современных авиатранспортных средств всех типов.

Стоит отметить, что аэропорт Уральска имеет важное транспортно-логистическое значение как для воздушного сообщения внутри страны, так и при выполнении международных рейсов.

 

29 марта 2017, 13:56
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
3 -, . - . обновить код