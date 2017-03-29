Музыкант из Тайваня, прилетевший на конкурс, пробыл два дня в аэропорту Астаны

Музыкант из Тайваня Yu Te Wu пробыл в аэропорту Астаны двое суток и улетел из Казахстана, так и не поучаствовав в конкурсе имени Нургисы Тлендиева «Өз елім» . Почему иностранного гостя не выпустили из аэропорта рассказала главный администратор «Государственной академической филармонии» города Астаны Ольга Шаршавицкая , передает , передает BNews.kz





«Если к нам приходит приглашение выступить в другой стране, то высылают просто приглашение. Мы берем это приглашение, выходим на посольство страны, собираем документы, оформляем визу и летим. Тоже самое мы выслали Yu Te Wu и всем остальным одинаковой формы. Он пошел оформил приглашение, оформил визу, которая у него началась 27 числа, а прилетел он на два дня раньше. Билеты взял раньше начала срока визы, его не должны были выпустить китайцы, видя, что виза еще не началась, а он уже летит», - сказала О.Шаршавицкая.





По ее словам, поэтому в Казахстане миграционная полиция задержала участника.





«Потому что он неправильно оформил проездные билеты. Мы пытались помочь ему, но наши службы его не пропустили. Со Словакии прилетел участник с таким же приглашением, он спокойно оформил сюда визу. С Азербайджана спокойно оформил визу на основании такого же приглашения. Когда нам высылают приглашение, мы не получаем его через миграционную полицию. Виза у него (Yu Te Wu - прим.) должна была открыться 27, а он прилетел раньше», - добавила она.





Как сообщили в филармонии музыкант улетел обратно в Китай.





В МИД РК в свою очередь сообщили, что проблемы с визой возникли из-за того, что филармония выслала ненадлежащей формы приглашение.





Культурное мероприятие собрало в столице профессиональных вокалистов, домбристов и дирижёров не только из Казахстана, но и ближнего и дальнего зарубежья. Конкурс проводится в два тура по трём номинациям: классический вокал (мужской и женский), домбра и дирижирование в три тура. Музыкант из Тайваня должен был выступать в номинации дирижирование.



