Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев проверил ход и качество реализации программы «Нұрлы Жер» в Западно-Казахстанской области

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область посетил жилые дома, построенные в рамках программы «Нұрлы Жер».

В ходе посещения объектов Б. Сагинтаев проинспектировал качество жилых домов, заслушал доклад о дальнейших планах по реализации программы «Нұрлы Жер». Кроме того, Премьер-Министру презентовали проекты государственно-частного партнерства по сносу ветхих аварийных домов в г.Уральск.

Первые многоквартирные дома в регионе возводятся по технологии домостроительного комбината. Ее преимущество заключается в том, что дома строятся сравнительно быстро. К примеру, 72-квартирный дом возводится за 1,5-2 месяца. При этом в строительных работах используется высокий процент отечественных материалов, а также современное оборудование.

Стоит отметить, что Глава государства в Послании народу РК «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» ставит задачу развивать строительный сектор, который должен стать полноценным драйвером отечественной экономики.

В этой связи Правительством ведется активная работа по обеспечении трансферта новейших технологий как в строительство, так и в производство стройматериалов.

Реализация жилищной программы «Нұрлы Жер» направлена на решение важнейшей задачи - обеспечить жильем 1,5 миллиона семей в предстоящие 15 лет.