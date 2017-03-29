С 1 апреля 2017 года предварительное информирование о товарах, перемещаемых воздушным транспортом, является обязательным

Уважаемые участники ВЭД!

Департамент государственных доходов по г. Алматы сообщает, что с 1 апреля 2017 года предварительное информирование о товарах, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом, станет обязательным. Предварительная информация, включающая в себя сведения о воздушном судне и маршруте полета, а также сведения о ввозимом товаре, должна будет направляться в таможенный орган государства - члена Евразийского экономического союза, на территории которого расположено место прибытия товаров. Перевозчик, осуществляющий ввоз товаров, или иное лицо, действующее от имени и по поручению перевозчика, должен сделать это не менее чем за 2 часа до перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза.

В случае представления предварительной информации не в полном объеме, а также при ее несоответствии структуре и формату, определенным техническими требованиями, лицу, представившему такую информацию, направляется электронное сообщение об отказе в принятии предварительной информации к рассмотрению (с указанием причин отказа). В этом случае предварительная информация считается непредставленной. После устранения причин отказа в принятии предварительной информации к рассмотрению предварительная информация может быть представлена в таможенный орган повторно.

Представление предварительной информации будет осуществляться в электронном виде путем взаимодействия информационной системы таможенных органов государств - членов Евразийского экономического союза и информационных систем заинтересованных лиц либо посредством web-порталов таможенных органов государств - членов Евразийского экономического союза. В Российской Федерации - это портал электронного представления сведений Федеральной таможенной службы (http://edata.customs.ru).

В отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых физическими лицами для личного пользования, товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, представление предварительной информации не требуется.

Новые правила вступают в силу в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 1 декабря 2015 года № 158 «О введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом». Еще одним важным документом, регламентирующим внедрение предварительного информирования является «Соглашение о представлении и об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза» от 21 мая 2010 года.

Напомним, что с 17 июня 2012 года обязательным является предварительное информирование таможенных органов о ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом, с 1 октября 2014 года - железнодорожным транспортом.