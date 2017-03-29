Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах РК

В нескольких областях Казахстана на ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение в связи с осадками, ветром и возможными подтоплениями , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на информацию КЧС МВД РК.





Так, в Астане 30-31 марта ожидается усиление юго-западного ветра 15-20, временами порывы 23 м/с, гололед, туман.





30-31 марта в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областях ожидается юго-западный, западный ветер 15-20, порывы 25 м/с, днем 30, ночью 31 марта местами более 30 м/с . Местами ожидается гололед, туман, низовая метель.





В период 29-30 марта в связи с оттепелью и осадками в Карагандинской, Акмолинской и на юге Северо-Казахстанской областей ожидается усиление снеготаяния и формирование местного стока, возможны подтопления.





В ближайшие сутки 30 марта в связи с прогнозом сильных осадков на низкогорных реках Алматинской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областей ожидается формирование тало-дождевых паводков, склонового стока.





Днем 30, ночью 31 марта в Жамбылской области ожидается юго-западный, западный ветер местами 15-20, порывы 23-28, на юго-западе области временами более 30 м/с. В связи большой высотой снежного покрова и выпадением осадков на фоне оттепели в горных районах Алматинской области, в горах Таласского Алатау и Угамского хребта в период 29-31 марта сохраняется опасность схода снежных лавин. В остальных горных районах самопроизвольный сход лавин не ожидается. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.



