Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах РК
29 марта 2017, 14:02
Синоптики также прогнозируют общее понижение температуры и осадки.
В нескольких областях Казахстана на ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение в связи с осадками, ветром и возможными подтоплениями, передает Zakon.kz со ссылкой на информацию КЧС МВД РК.
Так, в Астане 30-31 марта ожидается усиление юго-западного ветра 15-20, временами порывы 23 м/с, гололед, туман.
30-31 марта в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областях ожидается юго-западный, западный ветер 15-20, порывы 25 м/с, днем 30, ночью 31 марта местами более 30 м/с. Местами ожидается гололед, туман, низовая метель.
В период 29-30 марта в связи с оттепелью и осадками в Карагандинской, Акмолинской и на юге Северо-Казахстанской областей ожидается усиление снеготаяния и формирование местного стока, возможны подтопления.
В ближайшие сутки 30 марта в связи с прогнозом сильных осадков на низкогорных реках Алматинской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областей ожидается формирование тало-дождевых паводков, склонового стока.
Днем 30, ночью 31 марта в Жамбылской области ожидается юго-западный, западный ветер местами 15-20, порывы 23-28, на юго-западе области временами более 30 м/с. В связи большой высотой снежного покрова и выпадением осадков на фоне оттепели в горных районах Алматинской области, в горах Таласского Алатау и Угамского хребта в период 29-31 марта сохраняется опасность схода снежных лавин. В остальных горных районах самопроизвольный сход лавин не ожидается. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.
Фото: Liter.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4850926-ac075033be29691f8aae56ee71fad84a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...