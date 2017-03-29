Chevrolet Volt примерил эмблему Buick
29 марта 2017, 14:08
Chevrolet Volt – это не классический гибрид, а так называемый электромобиль с увеличенным запасом хода.
В ближайшее время компания Buick выведет на китайский авторынок гибридный хетчбэк Velite 5. Судя по опубликованному тизеру, эта модель представляет собой перелицованную версию американского Chevrolet Volt.
В пресс-релизе Buick сообщается, что новинка сможет проехать исключительно на электротяге свыше 100 км, а ее полный запас хода превысит 750 км. У «Вольта» показатели скромнее – 85 и 676 км соответственно, но разница, скорее всего, обусловлена только методикой измерений в США и Китае. Самая силовая установка должна быть идентичной – два электромотора суммарной мощностью в 151 л.с., 1,5-литровая 102-сильная бензиновая четверка и батарея на 18,4 киловатт-часа.
Chevrolet Volt – это не классический гибрид, а так называемый электромобиль с увеличенным запасом хода: ДВС не является частью привода, а просто заряжает батарею, сжигая топливо. По тому же принципу действует, например, BMW i3 REX.
Buick пока не назвал дату премьеры серийного Velite 5, но она, вероятно, состоится в апреле на автосалоне в Шанхае. Это будет не единственная «зеленая» модель бренда: в прошлом году Buick уже представил гибридный седан LaCrosse HEV, а в ближайшие два года представит в Китае еще ряд плагин-гибридных и полностью электрических автомобилей.
Текст: Александр Орехов
Фото: Buick
Via cartimes
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4850927-7962ff17a1d09fb29dc15040f9accbf7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...