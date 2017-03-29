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Chevrolet Volt примерил эмблему Buick

29 марта 2017, 14:08

Chevrolet Volt – это не классический гибрид, а так называемый электромобиль с увеличенным запасом хода.

В ближайшее время компания Buick выведет на китайский авторынок гибридный хетчбэк Velite 5. Судя по опубликованному тизеру, эта модель представляет собой перелицованную версию американского Chevrolet Volt.

В пресс-релизе Buick сообщается, что новинка сможет проехать исключительно на электротяге свыше 100 км, а ее полный запас хода превысит 750 км. У «Вольта» показатели скромнее – 85 и 676 км соответственно, но разница, скорее всего, обусловлена только методикой измерений в США и Китае. Самая силовая установка должна быть идентичной – два электромотора суммарной мощностью в 151 л.с., 1,5-литровая 102-сильная бензиновая четверка и батарея на 18,4 киловатт-часа.

Chevrolet Volt – это не классический гибрид, а так называемый электромобиль с увеличенным запасом хода: ДВС не является частью привода, а просто заряжает батарею, сжигая топливо. По тому же принципу действует, например, BMW i3 REX.

Buick пока не назвал дату премьеры серийного Velite 5, но она, вероятно, состоится в апреле на автосалоне в Шанхае. Это будет не единственная «зеленая» модель бренда: в прошлом году Buick уже представил гибридный седан LaCrosse HEV, а в ближайшие два года представит в Китае еще ряд плагин-гибридных и полностью электрических автомобилей.

Текст: Александр Орехов
Фото: Buick

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