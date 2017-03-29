Провести допрос в судебном заседании

Н. Сыздыков,

председатель Балхашского городского суда Карагандинской области

В исключительных случаях, связанных с необходимостью получения показаний свидетеля или потерпевшего, во время досудебного расследования, при существовании опасности жизни и здоровью свидетеля или потерпевшего, их тяжелой болезни, наличии других обстоятельств, которые могут сделать невозможным их допрос в суде или повлиять на полноту или достоверность показаний, сторона уголовного производства имеет право обратиться к следственному судье с ходатайством провести допрос такого свидетеля или потерпевшего в судебном заседании.

В этом случае допрос свидетеля или потерпевшего, в том числе одновременный допрос двух или более уже допрошенных лиц, осуществляется в судебном заседании в присутствии сторон уголовного производства с соблюдением правил проведения допроса во время судебного разбирательства.

Неприбытие стороны, которая была надлежащим образом уведомлена о месте и времени проведения судебного заседания, для участия в допросе лица по ходатайству противоположной стороны не препятствует проведению такого допроса в судебном заседании.

Допрос лица в соответствии с положениями ст. 217 УПК РК может быть также проведен в отсутствие стороны защиты, если на момент его проведения ни одному лицу не сообщено о подозрении в этом уголовном производстве.

Для допроса тяжелобольного свидетеля, пострадавшего во время досудебного расследования, может быть проведено выездное судебное заседание.

При принятии судебного решения по результатам судебного рассмотрения уголовного производства суд может не учесть доказательства, полученные в порядке, предусмотренном этой статьей, лишь приведя мотивы такого решения.

Суд во время судебного разбирательства вправе допросить свидетеля, потерпевшего, который допрашивался в соответствии с правилами настоящей статьи, в частности, в случаях, если такой допрос произведен в отсутствие стороны защиты или если есть необходимость уточнения показаний или получения показаний относительно обстоятельств, которые не были выяснены в результате допроса во время досудебного расследования.

С целью проверки правдивости показаний свидетеля, потерпевшего и выяснения расхождений с показаниями, предоставленными в порядке, предусмотренном настоящей статьей, они могут быть объявлены при его допросе во время судебного разбирательства.

В комментируемой ст. 217 УПК РК предусматривается проведение фактически новой разновидности допроса на стадии досудебного уголовного производства, который по своему содержанию и процессуальному порядку осуществления отличается от ранее рассмотренных следственных действий данного вида. Эта новизна состоит в следующем:

-субъектом такого допроса выступает не следователь или прокурор, а судья;

- допросу на стадии досудебного расследования в судебном заседании подлежат только свидетели или потерпевшие в данном уголовном производстве, за исключением проведения очной ставки между ними и подозреваемым;

- местом проведения такого допроса может быть как место расположения суда, так и место нахождения свидетеля, потерпевшего, то есть в выездном судебном заседании;

- основаниями для проведения допроса в судебном заседании во время досудебного расследования является исключительность ситуации, которая связана с необходимостью получения показаний свидетеля или потерпевшего, если существует реальная опасность для их жизни и здоровья вследствие тяжелой болезни и наличие других уважительных обстоятельств, которые могут повлиять на полноту и достоверность показаний или сделать невозможным их допрос в будущем, то есть при рассмотрении уголовного производства в суде первой инстанции.

К другим уважительным обстоятельствам следует отнести: тяжелое ранение, травму, угрозу жизни со стороны соучастников тяжкого преступления, членов организованной преступной группировки, долгосрочную командировку, выезд за границу для постоянного проживания и т.д., другими словами, возникает такая ситуация, когда существует реальная угроза утраты доказательств, информации, которую можно получить лишь из показаний свидетелей (в первую очередь очевидцев криминального происшествия) и потерпевших.

Наличие тяжелого заболевания и другие обстоятельства, предоставляющие возможность на право допроса следственным судьей, должны быть надлежащим образом зафиксированы, задокументированы или вытекать из материалов досудебного расследования (фактические основания осуществления этого действия).

Юридическим основанием для осуществления подобных допросов в судебном заседании должны служить мотивированное письменное ходатайство одной из сторон производства (обвинения или защиты) с обращением к следственному судье и право последнего проводить такие допросы.

Комментируемая статья предусматривает также проведение одновременного допроса двух или более лиц (очная ставка), то есть свидетелей, потерпевших, подозреваемого, которые уже были допрошены ранее следователем или следственным судьей и в показаниях которых имеются разногласия относительно одних и тех же обстоятельств происшествия.

Непосредственно сам допрос проводится следственным судьей, а иными участниками этого события являются представители сторон. Учитывая это, следует считать, что обязательным участником допроса или очной ставки должен быть следователь или прокурор, поскольку именно они несут ответственность за законность, обоснованность, качество досудебного расследования и принятия окончательно итогового решения по данному уголовному производству, за его конечные результаты.

Допрос следственным судьей осуществляется по правилам допроса свидетеля, потерпевшего во время судебного разбирательства, то есть в суде первой инстанции (ст. ст. 369-370 УПК).

Суд при принятии судебного решения по результатам судебного разбирательства своим мотивированным решением может не учесть доказательств, полученных в порядке, предусмотренном этой статьей, и повторно допросить этих лиц уже в ходе рассмотрения уголовного производства по существу.

Подчеркнем также, что закон не ограничивает количества допросов указанных лиц во время досудебного расследования следственным судьей, но они должны проводиться только в исключительных случаях и злоупотребления этим правом недопустимо. Проведение других действий (предъявление для опознания, эксперимент и т.д.) следственным судьей в таком же процессуальном режиме не предусмотрено УПК.