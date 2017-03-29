В целях поддержки волонтерского движения

Волонтерская деятельность в Казахстане набирает обороты все больше людей по разным причинам желают быть причастными к движению альтруистов-энтузиастов. При этом одним из препятствий на его пути является неумение правильно взаимодействовать с людьми, добровольно предлагающими свою помощь.

По мнению экспертов, в настоящее время волонтерство в республике переживает период активного роста и немало граждан хотят внести свой личный вклад в какое-нибудь доброе дело, предложить помощь в каком-нибудь общественно значимом проекте. Самые активные объединяются в инициативные группы или вступают в ряды общественных фондов и НКО. Охотнее всего казахстанцы занимаются благотворительностью, помощью больным и нуждающимся детям, одиноким старикам, многодетным семьям, а также пропагандой здорового образа жизни.

- Нужно заметить, что в нулевые годы молодые люди довольно скептически относились к добровольной общественно-полезной деятельности. Молодежь отказывалась участвовать в ней, считая волонтерскую работу бесполезной тратой времени. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Ряды волонтеров пополнили волевые, сильные духом парни и девушки, и не только. Теперь к волонтерству присоединяется и старшее поколение это и специалисты в различных областях, и пожилые люди, которые хотят быть полезными обществу. Постепенно ряды активистов обновляются, но те, кто становится старше, не оставляют своего служения обществу. Молодые люди, несколько лет проработавшие волонтерами, сегодня стали специалистами в разных отраслях. Они помогают окружающим в рамках своей профессиональной деятельности. К примеру, юристы бесплатно консультируют инвалидов, врачи оказывают медицинские услуги пожилым людям и так далее. Волонтерство стало для них жизненным кредо, рассказала исполнительный директор Национальной волонтерской сети Татьяна Миронюк.

По словам руководителя координационного центра волонтеров «Komanda SOS» Григория Ли, сейчас в Казахстане волонтерских организаций становится все больше и больше.

- Действительно радует, что количество небезразличных людей с каждым годом увеличивается. Ведь решение социальных проблем это залог успешного государства. Казахстан еще на пути формирования волонтерских инициатив, но в последнее время волонтерство стало привлекательным, особенно среди молодежи, сказал Г. Ли.

Возможно, в связи с этим и потребовалась разработка специального закона, который бы регламентировал данную сферу. И такой закон был принят в конце прошлого года. Волонтерская деятельность в нем определяется как «добровольная, социально-направленная, выполняемая по свободному волеизъявлению общественно-полезная деятельность, осуществляемая на безвозмездной основе в интересах физических и юридических лиц». Законопроектом определены основные цели и задачи, принципы, механизмы, формы и виды волонтерской деятельности, права и обязанности участников волонтерской деятельности и их взаимодействие. Предусмотрены система мер по стимулированию волонтерской деятельности, полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления.

В ходе обсуждения законопроекта в Парламенте депутат Мажилиса Гульнар Иксанова заявила, что необходимость такого закона обусловлена тем, что в стране различные виды волонтерского движения активно развиваются и появляются новые организации. В то же время нормативно-правового регулирования этой области еще не сформировалось, заявила она. Также, как отметил один из инициаторов разработки проекта сенатор Серик Бектурганов, в большинстве развитых стран волонтерская деятельность законодательно урегулирована и всесторонне поддерживается государством. Волонтеры в этих странах поддерживаются всевозможными льготами: страхованием, правовой защитой, а в ряде из них труд волонтера приравнивается к трудовому стажу.

О волонтерской деятельности В Национальной волонтерской сети считают, что принятие Закона «» было своевременным, однако для того, чтобы этот документ действительно способствовал продвижению волонтерства, необходимо проводить разъяснительную работу с НПО, работающими в данном направлении, а также с самими волонтерами.

С этим согласен и Г. Ли:

- Принятие закона о волонтерской деятельности это естественный процесс для любого развивающегося государства. Пока нельзя оценить закон, но можно сделать все, чтобы он действительно работал. А для этого необходима работа с регионами, и не просто единовременная деятельность, а комплекс мероприятий по разъяснению закона. Сейчас прошло слишком мало времени для его апробации, но то, что его приняли уже шаг вперед, подчеркнул руководитель координационного волонтерского центра.

Но, разумеется, принятие данного закона вовсе не решает всех проблем добровольческого движения. Чувствуется нехватка информации, а также соответствующих стимулов для потенциальных участников добровольческого движения.

Еще одна специфическая проблема это неумение многих лиц взаимодействовать с волонтерами, от которых они принимают помощь.

- Хотелось бы остановиться именно на недостаточно развитой культуре обращения с волонтерами. О том, что привлечение волонтеров это большая ответственность и нужно уметь с ними работать, организаторы некоторых мероприятий даже не догадываются. Люди, привлекающие к участию волонтеров, зачастую принимают их за обслуживающий персонал и обращаются довольно неуважительно. Волонтер никому ничего не должен, это не наемный работник. Но это заинтересованный и мотивированный человек, который может сделать больше и лучше, отметил Г. Ли.

Среди современных волонтеров можно найти как обычных студентов или домохозяек, так и предпринимателей, ученых, отставных военных. Кто-то из них трудится ради нового опыта и знакомств, возможности побывать в новых местах или получить дополнительный пункт в резюме. Но немало и таких, которые тратят свое личное время просто от широты души. Такие волонтеры крайне необходимы современному обществу, уверены представители волонтерских организаций.

Данил Утюпин