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Fiat снял с производства две модели

29 марта 2017, 14:28

Эти модели выпускались на совместном предприятии GAC FCA в городе Чанша для нужд местного рынка.

Вслед за завершением производства Dodge Dart концерн Fiat Chrysler Automobiles снял с конвейера его китайских «родственников» – седан Viaggio и хетчбэк Ottimo. Эти модели выпускались на совместном предприятии GAC FCA в городе Чанша для нужд местного рынка, на котором бренд Dodge официально не представлен.

Теперь из Китая, фактически, уходит и Fiat, поскольку в продаже остается лишь импортная малолитражка Fiat 500. Это решение обусловлено низким уровнем продаж – то есть той же причиной, по которой FCA отказался от Dodge Dart и Chrysler 200. Вышеупомянутый завод с производственной мощностью в 140 тысяч машин в год, которую изначально предполагалось удвоить, сейчас, по сути, простаивает, если не считать начатую недавно сборку Jeep Cherokee.

Одновременно с уходом «Фиата» FCA вернул в Китай другой свой бренд – Alfa Romeo.

Текст: Александр Орехов
Фото: Fiat

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