В Алматы автовладелец, не успев забрать машину из СТО, снова попал в ДТП
29 марта 2017, 14:40
В предыдущем ДТП в него врезались сзади, в этой аварии разбита передняя часть машины.
В Алматы на пр.Райымбека столкнулись автомобили Saab и Lada, передает корреспондент Zakon.kz.
Водитель автомобиля Lada двигался в восточном направлении и в районе пересечения с ул.Павленко стал разворачиваться. При этом он не уступил дорогу двигавшемуся в западном направлении автомобилю Saab. В итоге тот врезался в бок Lada, которую от удара отбросило в сторону. Зацепив столб, машина ударилась о дерево.
В ДТП никто не пострадал.
Как рассказал водитель водитель Saab, он всего пару дней назад забрал машину из СТО, где ее восстанавливали после ДТП - в него врезались сзади.
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