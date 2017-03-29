В Алматы автовладелец, не успев забрать машину из СТО, снова попал в ДТП

В предыдущем ДТП в него врезались сзади, в этой аварии разбита передняя часть машины.

В Алматы на пр.Райымбека столкнулись автомобили Saab и Lada, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Водитель автомобиля Lada двигался в восточном направлении и в районе пересечения с ул.Павленко стал разворачиваться. При этом он не уступил дорогу двигавшемуся в западном направлении автомобилю Saab. В итоге тот врезался в бок Lada, которую от удара отбросило в сторону. Зацепив столб, машина ударилась о дерево.





В ДТП никто не пострадал.





Как рассказал водитель водитель Saab, он всего пару дней назад забрал машину из СТО, где ее восстанавливали после ДТП - в него врезались сзади.



