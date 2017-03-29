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В Алматы автовладелец, не успев забрать машину из СТО, снова попал в ДТП

29 марта 2017, 14:40

В предыдущем ДТП в него врезались сзади, в этой аварии разбита передняя часть машины.

В Алматы на пр.Райымбека столкнулись автомобили Saab и Lada, передает корреспондент Zakon.kz.

Водитель автомобиля Lada двигался в восточном направлении и в районе пересечения с ул.Павленко стал разворачиваться. При этом он не уступил дорогу двигавшемуся в западном направлении автомобилю Saab. В итоге тот врезался в бок Lada, которую от удара отбросило в сторону. Зацепив столб, машина ударилась о дерево.

В ДТП никто не пострадал.

Как рассказал водитель водитель Saab, он всего пару дней назад забрал машину из СТО, где ее восстанавливали после ДТП - в него врезались сзади.



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