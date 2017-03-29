Доклад Министра национальной экономики на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК на тему «О мерах по развитию массового предпринимательства и улучшению деловой активности»

(г. Астана, 27 марта 2017 года)

Уважаемые депутаты!

Вашему вниманию представляются меры, предпринимаемые по развитию массового предпринимательства и улучшению деловой активности.

В целом экономически активное население страны составляет 8,9 млн. человек, из них 6,3 млн. наемные работники, 2,1 млн. самозанятые и 441 тысяча безработное население.

Из общего числа населения страны в секторе малого и среднего бизнеса заняты свыше 3 млн. человек. По итогам прошлого года число действующих субъектов МСБ составило 1,1 млн. единиц, которыми за 9 месяцев было выпущено продукции на сумму 11,2 трлн. тенге.

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП составила 24,9%. Главой государства поставлена задача довести этот показатель к 2050 году до 50%.

Согласно мировой статистике навыки для занятия бизнесом имеет только 12% мирового населения. Простой расчет показал, что уже сегодня третья часть экономически активного населения Казахстана занята в малом и среднем предпринимательстве. Таким образом, выполнение поручения Главы государства должно осуществляться не за счет формального роста количества предприятий, а за счет повышения качества производимой продукции, оказываемых услуг действующего бизнеса.

Структура экономически активного населения страны характеризуется высокой долей самозанятых - 24% с низким уровнем дохода, из числа которых 42% имеют только среднее общее или начальное образование. Численность самозанятых и безработных с доходами ниже 60 тыс. тенге составляет 853 тыс. человек, из них в сельской местности проживают 716 тыс. человек. Мы полагаем, что именно эта категория граждан может стать дополнительным источником развития малого и среднего бизнеса.

Концентрации основной части безработного и самозанятого населения с низким доходом в сельской местности способствуют:

1) отсутствие у сельского населения надлежащих знаний основам ведения бизнеса и информированности о возможностях, предоставляемых в рамках программ государственной поддержки;

2) отсутствие рынка сбыта производимой продукции, в том числе в личных подворьях и подсобных хозяйствах;

3) недостаточность финансирования предпринимательских инициатив;

4) недостаточность залогового обеспечения для получения заемных средств на реализацию бизнес проекта.

Решение обозначенных проблем видится в реализации программ государственной поддержки предпринимательства. Это, в первую очередь, новая Программа по развитию продуктивной занятости и массового предпринимательства, Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», а также дополнительные меры по финансированию реального сектора экономики.

I. Развитие массового предпринимательства

Программа по развитию продуктивной занятости и массового предпринимательства создает условия для развития предпринимательского потенциала, открытия и ведения собственного дела, особенно на селе.

Для стимулирования развития массового предпринимательства расширены объемы микрокредитования, представлена возможность гарантирования со стороны государства при недостаточности залогового обеспечения потенциальных предпринимателей.

Эти меры направлены на решение проблем, связанных с нехваткой финансирования и недостаточностью залогового обеспечения на селе.

В рамках Программы микрокредиты будут предоставляться до 8 тыс. МРП (18 млн. тенге) со сроком до 7 лет с конечной ставкой вознаграждения не более 6%. Учитывая, что на рынке кредитования стоимость микрокредитов составляет от 22% до 35%, микрокредиты в рамках Программы являются наиболее выгодным предложением для реализации бизнес проекта. Микрокредиты в городах будут выдаваться через АО «ФРП «Даму», в сельской местности и малых городах - через АО «Аграрная кредитная корпорация».

Применение такого механизма предусматривает закрепление зоны ответственности каждого оператора за достижение своих результатов в рамках Программы. При этом, указанные организации не преследуют коммерческие цели, а получают возмещение за операционные затраты и премию за риск не более 1-2% (для АО «ФРП «Даму» не более 1%, для АО «АКК» - не более 2%).

В систему микрофинансирования вовлечена инфраструктура банков второго уровня (БВУ) и микрофинансовых организаций (МФО). Это позволит обеспечить широкий охват населения инструментами программы, использовать опыт финансовых организаций по отбору проектов для финансирования и применить наименее затратный механизм для государства.

На микрокредитование предпринимательской деятельности ежегодно в городах предусматривается 10 млрд. тенге, в сельской местности - 27 млрд. тенге.

Впервые, микрокредитование предпринимательской деятельности закреплено гарантированием со стороны государства, что является решением проблемы залога безработного и непродуктивного занятого населения.

Гарантирование будет предоставляться до 50% от стоимости микрокредитов для действующих предпринимателей и до 85% для начинающих предпринимателей.

Гарантами от государства в городах выступит АО «ФРП «Даму», в сельской местности - АО «КазАгроГарант». При этом, в случае дефолта предпринимателя основная часть риска по выплате гарантии возлагается на операторов по гарантированию. Государство оплачивает не более 30% от стоимости гарантии. Это стимулирует операторов качественно анализировать поступающие заявки и позволяет минимизировать оказание поддержки неэффективным проектам. Гарантии для бизнеса предоставляются на бесплатной основе.

На гарантирование микрокредитов в городах предусмотрено 1,2 млрд. тенге, в сельской местности - 2,8 млрд. тенге.

Эти инструменты позволят профинансировать свыше 14 500 проектов (2500 проектов в городах, 12 000 проектов в сельской местности), обеспечить недостающим залоговым обеспечением свыше 1 220 проектов (720 проектов в сельской местности и 500 проектов в городах). При этом, в приоритетном порядке будут рассматриваться старт-ап проекты предпринимателей, чья доля согласно индикативам программы составит не менее 20%.

Помимо этого, в рамках программы особое внимание уделяется обучению основам ведения бизнеса. Учитывая, что целевой группой программы является безработное и непродуктивно занятое население организация качественного обучения приобретает особую значимость.

Для этого, начинающим сельским предпринимателям представится возможность пройти адаптированный курс подготовки основам ведения бизнеса по проекту «Бастау Бизнес».

Организация обучения закреплена за Национальной палатой предпринимателей. Программа обучение предусматривает месячное изучение основ ведения бизнеса с выплатой единовременной стипендии в размере 16 тыс. тенге и подготовкой готового бизнес плана для последующего получения финансирования от финансовых учреждений.

Как я ранее уже отмечал - не каждый может заниматься бизнесом. Согласно мировой статистике свыше 80% стартапов не доживают до 3-х летного возраста.

Поэтому обучению основам предпринимательства предшествует тестирование потенциальных предпринимателей, которое предполагает определение навыков по ведению бизнеса у населения. Тестирование будет проводиться Национальной палатой предпринимателей по методике Joozzy, широко применяемой в этих целях в мировой практике.

Граждане, показавшие способность занятию бизнесом по итогам тестирования, направляются на обучение основам ведения бизнеса.

Таким образом, занятию бизнесом будут допущены сельчане, имеющие для этого навыки. Это позволит исключить проявления очагов социального напряжения при наступлении ответственности по просроченной кредитной задолженности у сельских жителей.

При этом, Национальная палата предпринимателей примет активное участие в защите бизнес проекта на кредитном комитете финансовых организаций с обязательным сопровождением проекта в течение года после получения финансирования. Полагаем, что такие меры позволят обеспечить необходимым финансированием сельские бизнес проекты и поддержать начинающий бизнес на ранней стадии его развития.

Ежегодный охват обучающихся лиц составит по республике не менее 30 тыс. человек, в первый год 15 тысяч человек.

На данный момент для обеспечения своевременного старта программы приняты правила микрокредитования предпринимательской деятельности, гарантирования микрокредитов и обучения основам ведения бизнеса.

Для пропаганды программы для широкой общественности акиматами совместно с АО «ФРП «Даму» в Центрах обслуживания предпринимателей и Центрах поддержки предпринимательства по всех районных центрах страны проведены целевые консультации с начинающими предпринимателями, организованы семинар совещания, информационные и справочные материалы размещены в республиканских и региональных средствах массовой информации.

Для проведения этой работы на постоянной основе Министерством направлены рекомендации местным исполнительным органам по включению в комплекс мер по развитию массового предпринимательства в регионах мероприятий по:

- ежеквартальному размещению в региональных средствах массовой информации справочных материалов об инструментах поддержки в рамках программы;

- организации площадок для массовых встреч безработного и самозанятого населения с операторами программы;

- ежеквартальному проведению на площадках Центров обслуживания предпринимателей и поддержки предпринимательства «Дней открытых дверей» и т.п.

Полагаем, что проведение такой широкой информационной пропаганды позволит правильно донести до населения возможности новой программы.

Участие в программе позволит значительной части сельского населения с низкими доходами сделать первый шаг в своем профессиональном росте и улучшить перспективы своего материального благополучия.

II. Реализация программы «Дорожная карта бизнеса 2020»

Если Программа по развитию продуктивной занятости и массового предпринимательства направлена на безработное и непродуктивно занятое население, то для устоявшегося бизнеса реализуется Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020».

В рамках Единой программы меры государственной поддержки сгруппирированы в 4 направлениях, предусматривающих оказание:

1) финансовой поддержки предпринимателям моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов без отраслевых ограничений;

2) финансовой поддержки для проектов бизнеса, реализуемых в приоритетных секторах экономики и отраслях ГПИИР;

3) финансовой поддержки предпринимателям, имеющим валютные риски в производственной деятельности;

4) нефинансовой поддержки действующим предпринимателям и населению с предпринимательской инициативой.

С 2010 по 2017 годы на реализацию программы «Дорожная карта бизнеса 2020» из республиканского бюджета выделено 344 млрд. тенге, в том числе 52 млрд. тенге предусмотрено в 2017 году, из которых 30 млрд. тенге через трансферты общего характера.

За период реализации Единой программы участниками выплачено налогов на сумму 583 млрд. тенге, совокупный выпуск продукции составил 8,5 трлн. тенге, сохранено и создано 337 тыс. рабочих мест.

По состоянию на 10 марта 2017 года за счет субсидирования ставки вознаграждения 9 060 предпринимателей смогли улучшить условия финансирования своих проектов. Сумма удешевленных кредитов составила 1,7 трлн. тенге. Общий объем выданных субсидий составил 146 млрд. тенге.

2 642 предпринимателей смогли получить гарантии по кредитам на сумму 93 млрд. тенге. Общий размер гарантий составил 40 млрд. тенге.

Подведена недостающая инфраструктура к 774 проектам субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 103 млрд. тенге.

Для реализации новых бизнес инициатив выдано 1 132 государственных грантов на сумму 2,8 млрд. тенге, на открытие и расширение собственного дела в моногородах выдано 1 284 микрокредитов на сумму 4,7 млрд. тенге.

В рамках усиления предпринимательского потенциала на сегодня более 129 тыс. новых и действующих предпринимателей прошли бизнес-стажировки и обучение основам предпринимательства. С 2015 года данные услуги оказываются Национальной палатой предпринимателей, являющейся Единым оператором нефинансовой поддержки в рамках программы.

Широкий охват предпринимателей и населения мерами нефинансовой поддержки обеспечивается за счет представленности во всех крупных городах, моногородах, областных и районных центрах центров обслуживания предпринимателей и центров поддержки предпринимателей. Всего функционируют 18 Центров обслуживания предпринимателей и 188 Центров поддержки предпринимательства, а также в сельской местности с целью оказания консалтинга курсируют 14 мобильных ЦПП, которыми 287 тыс. предпринимателям оказано свыше 522 тыс. услуг.

Вместе с тем, в целях повышения эффективности используемых средств, меры государственной поддержки в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» в 2016 году переориентированы на эффективные предприятия.

К получению финансовой поддержки в моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах допускаются проекты предприниматели, способные обеспечить увеличение выплаты налогов, выпуска продукции и количества рабочих мест на 10% по истечении 2 лет со дня получения государственной поддержки.

Оказание поддержки в приоритетных секторах экономики и отраслях ГПИИР будет осуществляться по проектам предпринимателей, показавших эффективную производственную деятельность в виде увеличения налоговых выплат, выпуска продукции на 20% до получения поддержки.

Принятие таких мер позволило исключить оказание поддержки предпринимателям, осуществляющим формальные выплаты налогов в бюджет и привлекающим работников без заключения трудовых договоров.

III. Дополнительные меры финансовой поддержки предпринимательства

Помимо данных программ Правительством принимаются целевые меры по поддержке реального сектора экономики. В частности:

1) для поддержки обрабатывающей промышленности было выделено 455 млрд. тенге, из которых 300 млрд. тенге средства Национального фонда в рамках совместных планов действий Правительства РК и Национального банка и 155 млрд. тенге в рамках антикризисных мер по стимулированию экономики на 2016-2017 годы

2) для финансирования потребности МСБ в оборотном капитале и рефинансировании займов принято решение инвестировать средства ЕНПФ в размере 200 млрд. тенге в финансовые инструменты банков второго уровня;

3) для поддержания дополнительной ликвидности на рынке кредитования от международных финансовых организаций привлечено 158 млрд. тенге, в текущем году планируется привлечь дополнительно 157 млрд. тенге для последующего кредитования проектов МСБ.

За счет этих средств всего профинансировано 12 933 проектов бизнеса на сумму 854 млрд. тенге.

Следует отметить, что средства в рамках совместных планов действий Правительства и Национального банка РК доступны для бизнеса с конечной ставкой вознаграждения не более 6% и направлены на реализацию инвестиционных проектов, пополнение оборотного капитала, рефинансирование старых займов субъектов МСБ и крупного бизнеса.

Вместе с тем, для предпринимателей по средствам, выделенным в рамках антикризисных мер по стимулированию экономики на 2016-2017 годы, и средствам ЕНПФ представлена возможность их удешевления в рамках Единой программы «Дорожная карта бизнеса 2020».

Наряду с оказанием реальной поддержки МСБ на системной основе ведется работа по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса.

IV. Совершенствование разрешительной системы и государственного регулирования

Государство достигло существенных результатов в разрешительной системе, посредством упрощения всей системы в целом и путем сокращения разрешительных документов на 50 % или на 196 разрешений. На данный момент количество разрешительных документов составляет 316.

Вместе с тем, на сегодня наблюдается непрогнозируемый рост разрешений, выдаваемых предприятиями - монополистами, квазигосударственными предприятиями, которые сегодня законодательно не регламентированы. Отсутствие порядка выдачи порождает для предпринимателей значительные сложности, влечет временные и финансовые затраты и является существенным административным барьером для бизнеса.

Сегодня на квазигосударственный сектор государство возлагает часть своих функций в экономике, в том числе связанных с разрешительными процедурами.

К примеру, энергоснабжающие организации выдают технические условия для подключения к электросетям, монополисты, в том числе коммунальные предприятия предоставляют доступ к инженерным мощностям, оператор магистральной железнодорожной сети согласовывает планы перевозок грузов.

Целью реформирования разрешительной системы в сфере монопольных и квазигосударственных услуг в Казахстане должно стать упорядочивание применения разрешений, регламентация их выдачи, ликвидация дублирования и сокращения издержек, связанных с требованиями, предъявляемыми к субъектам предпринимательства.

Таким образом, в текущем году будет проведена ревизия разрешений, выдаваемых предприятиями-монополистами, квазигосударственными предприятиями и выработаны предложения по их оптимизации с последующим законодательным урегулированием таких разрешений.

Также, одним из значимых административных барьеров развития предпринимательства является большое количество информационных инструментов, то есть закрепленная законодательством обязанность бизнеса по предоставлению различного рода отчетностей, справок и других сведений государственным органам и их подведомственным организациям.

А любая отчетность - это, прежде всего административный барьер, который влечет затраты бизнеса. К примеру, оплата стоимости труда сотрудников, которые исполняют инструкции по заполнению отчетных форм и изучают нормативно-правовую базу, стоимость услуг внешних и сторонних организаций по консультированию.

В этой связи, начата работа по реформированию информационных инструментов, которая направлена на систематизацию их применения, сокращение издержек предпринимателей путем отмены излишних и дублирующийся информационных инструментов с последующим закреплением их единого перечня на законодательном уровне.

В 2016 году часть работы уже проведена, в результате чего выявлено порядка 1200 требований для предпринимателей по предоставлению различного рода отчетностей.

Для недопущения принятия экономически нецелесообразных и неэффективных регуляторных актов, уменьшения вмешательства государства в деятельность субъектов бизнеса и устранения препятствий для развития предпринимательства внедрен и функционирует институт анализа регуляторного воздействия (АРВ).

Также введен институт саморегулирования субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности, который расширяет возможности граждан участвовать в процессе принятия решений.

Законодательно регламентированы условия создания саморегулируемых организаций, деятельность которых будет направлена на повышение качества производимых товаров и услуг, а также на обеспечение ответственности производителей перед потребителями.

Во исполнение поручения Главы государства и при поддержке Мажилиса Парламента Республики Казахстан за последние 2 года в стране для кардинального улучшения условий предпринимательской деятельности принят ряд значительных мер в сфере государственного контроля и надзора.

Это позволило сократить количество проверок по сравнению с 2013 годом на 45%.

Кроме того, в дополнение уже к принятым мерам, в целях снижения контрольной нагрузки на бизнес Правительством совместно с НПП проводится ревизия контрольно-надзорных функций государственных органов. В целях обеспечения проведения качественной работы создана Экспертная группа, в состав которой вошли представители государственных органов, Генеральной прокуратуры, НПП «Атамекен» и бизнес сообщества.

Ревизия контрольно-надзорных функций ведется по пяти основным направлениям:

Первое направление - перевод в общий порядок проведения проверок. Проводится анализ сфер контроля, которые не соответствуют концепции общего порядка организации и проведения проверок, направленного на обеспечение внезапности и оперативности.

Второе направление - сокращение сфер контроля в отношении субъектов предпринимательства. На данный момент, экспертной группой уже выработаны рекомендации по исключению 16 сфер контроля.

Третье направление - сокращение требований, предъявляемых субъектам предпринимательства.

Четвертое направление - расширение возможностей широкого применения мер, направленных на предупреждение и профилактику правонарушения, а именно регламентация иной формы контроля и надзора в отраслевых законах.

Пятое направление - альтернатива проверкам государственных органов. Ведется анализ сфер контроля и надзора, в которых предоставляются возможности внедрения института альтернативы проверкам (аудит, экспертиза, страхование).

Полагаем, что проведение этой работы значительно улучшить деловую активность в предпринимательской среде.

Благодарю за внимание!