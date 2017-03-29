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Новости за сегодня

Изменен перечень объектов отраслей экономики стратегического значения, подлежащих государственному мониторингу

Постановлением Правительства РК от 21 декабря 2016 года № 834 внесены изменения в постановление Правительства РК от 30 июля 2004 года № 810, согласно которым перечень объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, в отношении которых осуществляется государственный мониторинг собственности, представлен в новой редакции.

В перечень входит 124 объекта по следующим отраслям экономики:

1. Добыча и переработка топливно-энергетических полезных ископаемых (угля, нефти, газа, урана) и металлических руд - 65 объектов;

2. Машиностроение - 2 объекта;

3. Производство и распределение электроэнергии - 13 объектов;

4. Транспорт и связь - 31 объект;

5. Производство продукции военно-промышленного назначения - 1 объект;

6. Химическая промышленность - 2 объекта;

7. Водное хозяйство - 4 объекта;

8. Агропромышленный комплекс - 2 объекта;

9. Космическая деятельность - 4 объекта.

Напомним, согласно закону РК от 4 ноября 2003 года № 490-II «О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение» государственный мониторинг собственности является составной частью единой государственной политики реформирования отношений собственности. Целью государственного мониторинга собственности является обеспечение эффективного экономического развития и экономической безопасности Республики Казахстан.

Объекты, подлежащие включению в перечень объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, в отношении которых осуществляется государственный мониторинг собственности, должны относиться к отраслям экономики, имеющим стратегическое значение, и соответствовать одному из следующих критериев:

числиться в перечне объектов, формирование и утверждение которых предусмотрено в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

принадлежать к национальным холдингам и (или) национальным компаниям.

Государственный мониторинг собственности осуществляется путем проведения:

базовых комплексных обследований объектов мониторинга не чаще одного раза в три года, а в случаях, представляющих угрозу безопасности государства, по мере необходимости, но не чаще одного раза в год;

периодического оперативного сбора информации по деятельности объектов мониторинга по мере необходимости, но не чаще одного раза в год.

Базовые комплексные обследования объектов мониторинга осуществляются путем непосредственного обследования и включают в себя:

1) сбор и системный анализ информации по производственно-техническим, технологическим, инвестиционным, финансово-экономическим, экологическим и правовым параметрам деятельности объектов мониторинга;

2) оценку состояния эффективности управления объектами мониторинга, прогноз изменения состояния с целью выработки рекомендаций по предупреждению и преодолению негативных процессов, составляющих угрозу экономической безопасности государства;

3) экспертную оценку перспектив развития техники и применения достижений научно-технического прогресса;

4) обеспечение государственных органов необходимой информацией о состоянии объектов мониторинга, тенденциях и прогнозах их развития.

Периодический оперативный сбор информации предназначен для текущего обновления основных данных мониторинга по деятельности объектов в периоды между комплексными систематическими обследованиями.

Обследование объектов мониторинга может быть проведено по всем либо по отдельным вопросам, относящимся к предмету государственного мониторинга собственности.

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования - 28 марта 2017 года.


29 марта 2017, 14:32
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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