В России по подозрению в убийстве двух пенсионерок задержан уроженец Казахстана
29 марта 2017, 14:56
Есть основания предполагать, что мужчина психически нездоров.
В Самаре 25 и 27 марта были убиты две пенсионерки, так как почерк был одинаковый, уголовные дела по факту убийства объединили в одно производство, передает ВолгаНьюс.рф.
"По нашим данным, преступник какое-то время выбирал себе жертву, в дом входил под благовидным предлогом: попить воды или помочь чем-нибудь, — рассказал первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александр Оськин. — Одну из жертв он задушил, вторая была убита ножом. Из домов похищены деньги и ювелирные украшения".
28 марта полиция задержала подозреваемого — не судимого, дважды женатого мигранта-нелегала 1970 года рождения, уроженца Казахстана, который подрабатывал на стройках.
"Вину он не отрицает, — сообщил врио начальника ГУ МВД России по Самарской области Алексей Гринь. — Мы предполагаем, что он причастен еще к одному убийству, совершенному в 2016 г. в другом субъекте РФ. Является ли он тем, кто убивал пенсионерок по ПФО, пока не ясно, эта версия проверяется".
Силовики подтвердили, что есть основания предполагать: мужчина психически нездоров, однако подтвердить это должна экспертиза.
Фото: Александра Будаева
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