Польский генконсул назвал терактом обстрел диппредставительства в Украине

Нападение на здание генконсульства Польши в украинском городе Луцке является террористическим актом. Об этом заявил консул Республики Польша в Луцке Кшиштоф Савицкий, передает передает ТАСС





"Это был истинный теракт. Хотели убить людей", - цитирует Савицкого издание "Волынь 24".





В ночь на среду неизвестные обстреляли из гранатомета здание генерального консульства Польши в Луцке. В результате обстрела никто не пострадал, у здания повреждена часть крыши и разбиты окна.





Как сообщают СМИ, помещение, в которое, очевидно, целились злоумышленники - жилое, там проживает один из сотрудников консульства. Его спасло то, что снаряд попал не во окно, а в крышу.





Акты вандализма





Это уже не первый случай хулиганских действий у польских дипломатических представительств на Украине.





Ранее, 8 февраля, неизвестные нанесли надписи "Наша земля" на заборе польского генконсульства во Львове и забросали фасад здания бутылками с красной краской. Полиция открыла уголовное дело по данному факту. В свою очередь МИД Украины в этом "хулиганстве" усмотрел заинтересованность некой "третьей стороны".





Этому предшествовали другие акты вандализма. Так, 25 января 2017 года в Быковне под Киевом были осквернены украинский и польский мемориалы жертвам НКВД. Ранее, 10 января, похожий инцидент произошел в селе Гута Пеняцкая Львовской области. Там неизвестные подорвали памятник полякам, погибшим от рук нацистов в 1944 году.





В обоих случаях польская сторона направляла ноты в МИД Украины. Польские политики также обращались непосредственно к президенту Украины Петру Порошенко. В частности, президент Польши Анджей Дуда просил украинского лидера изменить закон, принятый в апреле 2015 года, которым Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия (организации запрещены в России) признаются организациями, которые боролись за независимость Украины. "Эти вопросы в значительной мере влияют на польско-украинские отношения. Они не будут добрыми, пока эти дела не будут решены", - подчеркнул президент Польши.





Порошенко с шевроном "циничный Бандера"





Героизация ОУН-УПА (запрещена в РФ) стала возможной после подписания Порошенко законов о декоммунизации украинского общества, о доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 гг. Данными документами осуждается коммунистический режим, запрещается советская символика, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины ОУН, УПА и другие организации.





Среди прочего, там содержится норма о том, что граждане Украины, а также иностранцы, которые "публично демонстрируют неуважение к борцам за свободу и независимость", будут преследоваться в законодательном порядке.





Порошенко неоднократно приводил в пример "героизм и любовь" к Украине участников УПА, подчеркивая, что потомки этой организации защищают страну. Президент даже позировал в униформе с шевроном "циничный Бандера".





В то же время лидер украинского националистического движения Степан Бандера не только отбывал наказание в польской тюрьме за убийство министра внутренних дел Бронислава Перацкого (Бандера был приговорен к смерти, сидел пожизненно и освобожден немецко-фашистскими оккупантами). Он руководил ОУН, которая непосредственно причастна к убийствам поляков на Волыни в 1943-1944 годах. По польским данным, там погибли более 100 тысяч человек, а около полумиллиона поляков были вынуждены бежать.



