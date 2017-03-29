Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В многоэтажке Павлодара сорвался лифт с пассажиром

29 марта 2017, 15:04

Мужчина от госпитализации отказался.

В павлодарской многоэтажке по улице Камзина, 56 сорвалась вниз лифтовая кабина с пассажиром внутри, передает pavlodarnews.kz.

Как сообщили агентству в пресс-службе акима города, в лифте в момент падения находился 50-летний Станислав Богданов, который в результате происшествия не пострадал. Мужчина от госпитализации отказался.

- Произошел сбой движения лифтовой кабины, вследствие чего сработал ограничитель скорости и кабина лифта села на ловители на первом этаже, - рассказала пресс-секретарь акима города Салтанат Акимбекова. – Сегодня в 06.46 сообщение о случившимся поступило в ДЧС Павлодарской области. На место происшествия были направлены специалисты центра медицины катастроф и оперативно-спасательного отряда ДЧС, а также полицейские и врачи. В настоящее время ограничитель скорости кабины исправлен и лифт работает в обычном режиме.

Фото: Рavlodarnews.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
3 -, . - . обновить код
Новости партнеров
Загрузка...