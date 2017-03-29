В многоэтажке Павлодара сорвался лифт с пассажиром

В павлодарской многоэтажке по улице Камзина, 56 сорвалась вниз лифтовая кабина с пассажиром внутри , передает , передает pavlodarnews.kz





Как сообщили агентству в пресс-службе акима города, в лифте в момент падения находился 50-летний Станислав Богданов, который в результате происшествия не пострадал. Мужчина от госпитализации отказался.





- Произошел сбой движения лифтовой кабины, вследствие чего сработал ограничитель скорости и кабина лифта села на ловители на первом этаже, - рассказала пресс-секретарь акима города Салтанат Акимбекова. – Сегодня в 06.46 сообщение о случившимся поступило в ДЧС Павлодарской области. На место происшествия были направлены специалисты центра медицины катастроф и оперативно-спасательного отряда ДЧС, а также полицейские и врачи. В настоящее время ограничитель скорости кабины исправлен и лифт работает в обычном режиме.



