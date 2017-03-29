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Новости за сегодня

Дочерний Банк АО «Сбербанк России» сообщил о назначении Бикебаева А.Ж. заместителем Председателя Правления банка

 

Дочерний Банк АО «Сбербанк России» (Алматы), облигации  которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE),  предоставил KASE пресс-релиз от 29 марта 2017 года, в котором сообщается  следующее:

Айдын Жолшиевич Бикебаев вступил в должность Заместителя Председателя  Правления ДБ АО «Сбербанк» по работе с проблемной задолженностью.  «Айдын Бикебаев - профессионал с большой буквы, высококвалифицированный  топ-менеджер. Он обладает уникальным практическим опытом в банковской   сфере. Уверен, уже в ближайшем будущем мы сможем увидеть первые результаты  его труда на новой должности», - прокомментировал назначение Александр  Камалов, Председатель Правления ДБ АО «Сбербанк». 

Айдын Бикебаев в 1996 году окончил Казахский Государственный Университет  имени Аль-Фараби, по специальности «Юриспруденция». В 1998 окончил  аспирантуру Казахского Государственного Университета имени Аль-Фараби.  Имеет профессиональный опыт работы более 20 лет. С октября 2016 года  занимал должность Управляющего Директора по работе с проблемной  задолженности ДБ АО «Сбербанк».  

29 марта 2017, 15:13
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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