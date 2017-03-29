Дочерний Банк АО «Сбербанк России» сообщил о назначении Бикебаева А.Ж. заместителем Председателя Правления банка

Дочерний Банк АО «Сбербанк России» (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставил KASE пресс-релиз от 29 марта 2017 года, в котором сообщается следующее:

Айдын Жолшиевич Бикебаев вступил в должность Заместителя Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» по работе с проблемной задолженностью. «Айдын Бикебаев - профессионал с большой буквы, высококвалифицированный топ-менеджер. Он обладает уникальным практическим опытом в банковской сфере. Уверен, уже в ближайшем будущем мы сможем увидеть первые результаты его труда на новой должности», - прокомментировал назначение Александр Камалов, Председатель Правления ДБ АО «Сбербанк».

Айдын Бикебаев в 1996 году окончил Казахский Государственный Университет имени Аль-Фараби, по специальности «Юриспруденция». В 1998 окончил аспирантуру Казахского Государственного Университета имени Аль-Фараби. Имеет профессиональный опыт работы более 20 лет. С октября 2016 года занимал должность Управляющего Директора по работе с проблемной задолженности ДБ АО «Сбербанк».