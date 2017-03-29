 
Преимущественно облачно
22°

Алматы

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 2%

Влажность: 29%

Давление: 706 мм рт. ст.

Ветер: северо-западный, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

315.90

29 марта 

Курс НБРК

314.83

-

АЛМАТЫ

Покупка

315.30

Продажа

315.90

АСТАНА

Покупка

314.50

Продажа

315.00

Подробнее
342.00

29 марта 

Курс НБРК

341.87

-

АЛМАТЫ

Покупка

340.00

Продажа

342.00

АСТАНА

Покупка

340.00

Продажа

341.50

Подробнее
Новости за сегодня

Премьер-Министру РК представили планы по развитию крупных промышленных предприятий ЗКО

 

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область посетил Уральский трансформаторный завод, а также ознакомился с планами по развитию крупных промышленных предприятий региона.

В ходе посещения завода Премьер-Министр осмотрел цех по производству электрощитового оборудования и заслушал доклад о дальнейших планах предприятия.

Уральский трансформаторный завод был запущен в рамках ГПИИР. Здесь организовано производство распределительных масляных и сухих трансформаторов высокой мощности, а также тяговых трансформаторов объемом производства 10 000 штук в год.

В 2016 году трансформаторный завод создал совместное предприятие с иностранными инвесторами и подписал меморандум по производству электротехнического оборудования с созданием свыше 100 рабочих мест.

Кроме того, Бакытжану Сагинтаеву представили газотурбинную электростанцию «Батыс Пауэр», построенную в рамках второй пятилетки программы индустриализации.

Запуск первой очереди газотурбинной электростанции был дан Президентом страны в 2015 году во время общенационального телемоста «Новая индустриализация Казахстана». Пуск первой очереди ГТЭС имеет стратегическое значение для области, так как она полностью исключила энергозависимость области от импортеров. Вместе с тем, в перспективе планируется увеличить объемы экспорта путем реализации электроэнергии в Российскую Федерацию.

 

29 марта 2017, 15:24
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
3 -, . - . обновить код