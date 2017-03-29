Премьер-Министру РК представили планы по развитию крупных промышленных предприятий ЗКО

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область посетил Уральский трансформаторный завод, а также ознакомился с планами по развитию крупных промышленных предприятий региона.

В ходе посещения завода Премьер-Министр осмотрел цех по производству электрощитового оборудования и заслушал доклад о дальнейших планах предприятия.

Уральский трансформаторный завод был запущен в рамках ГПИИР. Здесь организовано производство распределительных масляных и сухих трансформаторов высокой мощности, а также тяговых трансформаторов объемом производства 10 000 штук в год.

В 2016 году трансформаторный завод создал совместное предприятие с иностранными инвесторами и подписал меморандум по производству электротехнического оборудования с созданием свыше 100 рабочих мест.

Кроме того, Бакытжану Сагинтаеву представили газотурбинную электростанцию «Батыс Пауэр», построенную в рамках второй пятилетки программы индустриализации.

Запуск первой очереди газотурбинной электростанции был дан Президентом страны в 2015 году во время общенационального телемоста «Новая индустриализация Казахстана». Пуск первой очереди ГТЭС имеет стратегическое значение для области, так как она полностью исключила энергозависимость области от импортеров. Вместе с тем, в перспективе планируется увеличить объемы экспорта путем реализации электроэнергии в Российскую Федерацию.