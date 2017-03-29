Бакытжан Сагинтаев обсудил с предпринимателями ЗКО актуальные вопросы развития бизнес-сектора

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область провел встречу с представителями Регионального Совета Палаты предпринимателей «Атамекен», на которой были обсуждены актуальные вопросы развития бизнес-сектора.

В ходе встречи участники поднимали вопросы кредитования промышленных предприятий, развития проектов государственно-частного партнерства, совершенствования системы государственных закупок, снижения административных барьеров и повышения доступности кредитных средств для бизнеса, а также рассмотрели ход реализации Дорожной карты бизнеса.

Кроме того, участники обсудили вопросы взаимодействия между предпринимателями, государственными органами и квазигосударственным сектором.

В рамках совещания выступили председатель Регионального совета Палаты предпринимателей ЗКО, Председатель Совета консорциума ГК «Конденсат» В. Джунусов, директор Палаты предпринимателей ЗКО Н. Каиршин, директор ОЮЛ «Ассоциация «Центр малого бизнеса» Ш. Махмудова, директор ТОО «Квант» Д. Пшеничный, председатель наблюдательного совета АО «Аlageum Electric» С. Кожабаев, директор ТОО «КазАрмаПром» С. Качало.

По итогам встречи Б. Сагинтаев отметил, что в соответствии с Посланием Президента РК Н. Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» работа Правительства базируется на укреплении позиций бизнеса, который должен стать движущей силой экономического роста в стране. В этой связи в Казахстане реализуется комплекс мер по дерегулированию, сокращению издержек, а также оказанию финансовой и законодательной поддержки для предпринимателей.

Вместе с тем, проводится системная работа по совершенствованию системы государственных закупок и увеличению в них доли казахстанского содержания. Так Премьер-Министр отметил, что на данный момент уже налажен закуп продукции у отечественных производителей мебельной и легкой промышленности.

В заключение Б. Сагинтаев обратил внимание участников на важность развития государственно-частного партнерства, особенно в социальной сфере, а также на необходимость развития экспортного производства и освоения новых рынков для отечественных товаров, особенно агропромышленного комплекса.