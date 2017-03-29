Акимат: Этой весной Левый берег Астаны топить не будет

Левый берег столицы останется сухим и весной, если не будет аномальных дождей.

Подтоплений Левого берега Астаны этой весной не будет. Об этом сегодня в ходе пресс-тура рассказал заместитель акима Алматинского района Кусман Айтмухамедов , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«За эти 2 года мы построили на левобережье 3 очистительных сооружения, в 2010 году их начали строить и они остались, потому-что подрядчики обанкротились, или еще что-то. Мы откорректировали в пределах сметной стоимости полностью то, что обещали главе государства, - сказал он журналистам. - Мы эти вопросы решили. Сооружения находятся близ малого Талдыколя и они сейчас работают, поэтому Левый берег сухой. И основные улицы, где ливневая канализация есть, – все сухое».





Заместитель акима отметил, что Левый берег столицы останется сухим и весной, если не будет аномальных дождей.





«Сегодня Европу топит, Испанию топило несколько недель назад, но никто не шумит там. Люди понимают, что это аномально. По СНИПу наш коллектор рассчитан на 20 минут обильного проливного дождя. Остальное все ливневка должна забрать и унести» - заключил он.





Айтужамедов напомнил, что городские власти ждали «большую воду» в этом году со стороны астанинского водохранилища, где в 2014 году собралось порядка 290 млн. кубометров. Тогда специалисты спускали воду на протяжении двух месяцев.





«Чтоб по территории Ишима не затопить кого-то, там целые микрорайоны есть, мы взяли на контроль этот вопрос, - продолжил он. - Вот такие локальные случаи (показывает на большую лужу) - будут, даже если мы ливневку построим, найдутся 100 жителей, которые снег вывозить не будут зимой в ожидании нас. Конечно, нежелательно допускать даже такие случаи, но убирать частные дворы за людей мы не можем».





По данным акимата, на данный момент в городе работает порядка 140 машин, заготовлено 2000 кубометров песка, 4000 древесины, и 2000 мешков.





Автор: Татьяна Ковалева, Астана