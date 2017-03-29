Aston Martin DB11 с V8 от AMG дебютирует в Шанхае

На международном автосалоне в Шанхае Aston Martin представит новую модификацию купе DB11. К топовому гранд туреру с 5,2-литровым 608 твин-турбо V12 собственной разработки «Астона» добавится версия с 4,0-литровым битурбированным V8, позаимствованным у Mercedes-AMG. Об этом сообщает сетевое издание carnewschina.com.





Официально информация еще не подтверждена. Более того, ранее предполагалось, что первым Aston Martin с вышеупомянутой восьмеркой станет новый V8 Vantage, который также должен дебютировать в 2017 году. При этом глава британской компании Энди Палмер говорил, что не исключает возможности выпуска V8 DB11, поскольку такой вариант может пользоваться хорошим спросом в некоторых странах. И Китай – как раз одна из таких стран. Во-первых, это в принципе второй по величине рынок для Aston Martin, а во-вторых, автороскошь в этом государстве облагается огромными налогами, поэтому машина с мотором объемом до 4,0 литров может заинтересовать тех китайцев, которые не готовы выложить 3,25 миллиона юаней (свыше 470 тысяч долларов) за 12-цилиндровый DB11. Предполагается, что версия с V8 будет стоить около 400 тысяч долларов.





По данным carnewschina.com, Aston Martin V8 DB11 получит тот же двигатель, который используют спорткары Mercedes-AMG GT в модификации S. У немецких купе и родстера он выдает 522 л.с. и 670 Нм.





Премьера Aston Martin V8 DB11 должна состояться 19 апреля – в этот день шанхайская выставка откроет свои двери для представителей СМИ и VIP-гостей.



