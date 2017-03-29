Премьер-министр РК проверил ход и качество реализации программы «Нұрлы Жер» в ЗКО

Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область посетил жилые дома, построенные в рамках программы «Нұрлы Жер»

В ходе посещения объектов Б. Сагинтаев проинспектировал качество жилых домов, заслушал доклад о дальнейших планах по реализации программы «Нұрлы Жер». Кроме того, Премьер-министру презентовали проекты государственно-частного партнерства по сносу ветхих аварийных домов в г.Уральск.





Первые многоквартирные дома в регионе возводятся по технологии домостроительного комбината. Ее преимущество заключается в том, что дома строятся сравнительно быстро. К примеру, 72-квартирный дом возводится за 1,5-2 месяца. При этом в строительных работах используется высокий процент отечественных материалов, а также современное оборудование.





Стоит отметить, что глава государства в Послании народу РК «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» ставит задачу развивать строительный сектор, который должен стать полноценным драйвером отечественной экономики.

В этой связи Правительством ведется активная работа по обеспечении трансферта новейших технологий как в строительство, так и в производство стройматериалов.





Реализация жилищной программы «Нұрлы Жер» направлена на решение важнейшей задачи – обеспечить жильем 1,5 миллиона семей в предстоящие 15 лет.





По информации Комитет информации, из всех источников финансирования в 2016 году в жилищное строительство Западно-Казахстанской области направлено 21,9 млрд. тенге инвестиций или 108,8% к аналогичному периоду 2015 года. Ввод жилья составил 275,4 тыс. кв. м. и по сравнению с 2015 годом увеличился на 5,2%.



Построено порядка 2762 жилищ, из них 1476 индивидуальных жилых дома.

В рамках программ жилищного строительства из государственных источников выделено 12,8 млрд. тенге и построено 63,4 тыс. кв. м. жилья, что позволило обеспечить жильем 1073 семей.

Справочно: 33,6 тыс.кв.м. (653 квартир) - арендное жилье АО «ИО «КИК»; 13,8 тыс.кв.м. (144квартир) - кредитное жилье МИО; 16,0 тыс.кв.м. (276 квартир) - арендное жилье для очередников МИО и молодым семьям

С начала 2017 года из всех источников финансирования направлено в жилищное строительство 4,8 млрд. тенге инвестиций, или 393,1% к аналогичному периоду 2016 года. Введено 60,0 тыс. кв. м. жилья, из них за счет частной собственности построено 52,2 тыс. кв. м. или 207,2% к аналогичному периоду. Сдано в эксплуатацию 544 жилищ, из них 451 индивидуальных жилых дома.

В рамках программы «Нұрлы жер» планируется направить госинвестиций в размере 12,3 млрд. тенге, что позволит ввести в 2017 году 100,2 тыс.кв.м.

На подведение инженерных коммуникаций выделено 1,419 млрд. тенге, в том числе реализуется 2 проекта по подведению ИКИ к 123 земельным участкам под ИЖС.

Справочно: 30,4 тыс.кв.м. (481 квартир)- кредитное жилье МИО; 29,9 тыс.кв.м. (504 квартир) - жилье АО «НУХ «Байтерек»; 12,1 тыс.кв.м. (216 квартир) арендное жилье без права выкупа; 10,3 тыс.кв.м.(180 квартир)- арендное жилье АО «ИО «КИК»;





Фото: primeminister.kz



