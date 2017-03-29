Премьер-министр РК проверил ход и качество реализации программы «Нұрлы Жер» в ЗКО
29 марта 2017, 15:47
Реализация жилищной программы «Нұрлы Жер» направлена на решение важнейшей задачи – обеспечить жильем 1,5 миллиона семей в предстоящие 15 лет.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область посетил жилые дома, построенные в рамках программы «Нұрлы Жер», сообщает Primeminister.kz
В ходе посещения объектов Б. Сагинтаев проинспектировал качество жилых домов, заслушал доклад о дальнейших планах по реализации программы «Нұрлы Жер». Кроме того, Премьер-министру презентовали проекты государственно-частного партнерства по сносу ветхих аварийных домов в г.Уральск.
Первые многоквартирные дома в регионе возводятся по технологии домостроительного комбината. Ее преимущество заключается в том, что дома строятся сравнительно быстро. К примеру, 72-квартирный дом возводится за 1,5-2 месяца. При этом в строительных работах используется высокий процент отечественных материалов, а также современное оборудование.
Стоит отметить, что глава государства в Послании народу РК «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» ставит задачу развивать строительный сектор, который должен стать полноценным драйвером отечественной экономики.
В этой связи Правительством ведется активная работа по обеспечении трансферта новейших технологий как в строительство, так и в производство стройматериалов.
Реализация жилищной программы «Нұрлы Жер» направлена на решение важнейшей задачи – обеспечить жильем 1,5 миллиона семей в предстоящие 15 лет.
По информации Комитет информации, из всех источников финансирования в 2016 году в жилищное строительство Западно-Казахстанской области направлено 21,9 млрд. тенге инвестиций или 108,8% к аналогичному периоду 2015 года. Ввод жилья составил 275,4 тыс. кв. м. и по сравнению с 2015 годом увеличился на 5,2%.
Построено порядка 2762 жилищ, из них 1476 индивидуальных жилых дома.
В рамках программ жилищного строительства из государственных источников выделено 12,8 млрд. тенге и построено 63,4 тыс. кв. м. жилья, что позволило обеспечить жильем 1073 семей.
Справочно:
33,6 тыс.кв.м. (653 квартир) - арендное жилье АО «ИО «КИК»;
13,8 тыс.кв.м. (144квартир) - кредитное жилье МИО;
16,0 тыс.кв.м. (276 квартир) - арендное жилье для очередников МИО и молодым семьям
С начала 2017 года из всех источников финансирования направлено в жилищное строительство 4,8 млрд. тенге инвестиций, или 393,1% к аналогичному периоду 2016 года. Введено 60,0 тыс. кв. м. жилья, из них за счет частной собственности построено 52,2 тыс. кв. м. или 207,2% к аналогичному периоду. Сдано в эксплуатацию 544 жилищ, из них 451 индивидуальных жилых дома.
В рамках программы «Нұрлы жер» планируется направить госинвестиций в размере 12,3 млрд. тенге, что позволит ввести в 2017 году 100,2 тыс.кв.м.
На подведение инженерных коммуникаций выделено 1,419 млрд. тенге, в том числе реализуется 2 проекта по подведению ИКИ к 123 земельным участкам под ИЖС.
Справочно:
30,4 тыс.кв.м. (481 квартир)- кредитное жилье МИО;
29,9 тыс.кв.м. (504 квартир) - жилье АО «НУХ «Байтерек»;
12,1 тыс.кв.м. (216 квартир) арендное жилье без права выкупа;
10,3 тыс.кв.м.(180 квартир)- арендное жилье АО «ИО «КИК»;
Фото: primeminister.kz
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