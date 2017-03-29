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Павлодарцы, получите консультацию «Народных юристов» бесплатно!

29 марта 2017, 15:49

Акция состоится 8 апреля.

Юристы Павлодара совместно с Zakon.kz, ИС «Параграф» и Павлодарским областным филиалом партии «Нұр Отан» продолжают республиканскую акцию «Народный юрист».

Не знаете, как взыскать долги, не можете оспорить договор, взыскать алименты, вы участвуете в трудовом споре? Или у вас есть другие правовые вопросы к юристам?

Тогда приходите на акцию «Народный юрист». Акция состоится 8 апреля в 12:00 часов по адресу: город Павлодар, ул. Кривенко, 25А, Павлодарский областной филиал партии «Нұр Отан».

Юристы со стажем работы от 10 лет и выше проконсультируют бесплатно всех желающих.

Консультировать граждан будут: Адилова Кристина, Баданин Павел, Лазарева Юлия, Лопатин Станислав, Макамбетов Ардак, Плотников Артем, Чашкин Александр.

Подробнее об акции и экспертах смотрите Акция народный юрист в Павлодаре.

Напомним, что за 2016 год более 2 500 человек получили бесплатные консультации юристов в ходе акции «Народный юрист».

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