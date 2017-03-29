Павлодарцы, получите консультацию «Народных юристов» бесплатно!

Юристы Павлодара совместно с Zakon.kz, ИС «Параграф» и Павлодарским областным филиалом партии «Нұр Отан» продолжают республиканскую акцию «Народный юрист».





Не знаете, как взыскать долги, не можете оспорить договор, взыскать алименты, вы участвуете в трудовом споре? Или у вас есть другие правовые вопросы к юристам?





Тогда приходите на акцию «Народный юрист». Акция состоится 8 апреля в 12:00 часов по адресу: город Павлодар, ул. Кривенко, 25А, Павлодарский областной филиал партии «Нұр Отан».





Юристы со стажем работы от 10 лет и выше проконсультируют бесплатно всех желающих.





Консультировать граждан будут: Адилова Кристина, Баданин Павел, Лазарева Юлия, Лопатин Станислав, Макамбетов Ардак, Плотников Артем, Чашкин Александр.







