Симонян назвал Макларена «копающейся в дерьме гнусной личностью»

23 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о готовящейся на Западе кампании по срыву чемпионата мира — 2018 по футболу.

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян назвал главу независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена «копающейся в дерьме гнусной личностью». Слова Симоняна приводит « Слова Симоняна приводит « Р-Спорт»





«Всем ясно, есть идея отобрать у нас чемпионат. У них идея, поэтому хотят и ищут. Взялись за футбол — допинг и так далее. Думаю, что господин Макларен — гнуснейшая личность. Гнуснейшая личность, которая копается в дерьме. Чемпионат все равно пройдет в России», — сказал Симонян.





25 марта сообщалось, что все футболисты сборной России пройдут проверку на допинг перед товарищеским матчем с командой Бельгии. Встреча состоялась во вторник в Сочи и завершилась со счетом 3:3.





23 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о готовящейся на Западе кампании по срыву чемпионата мира — 2018 по футболу.





Доклад Макларена публиковался частями с июля по декабрь 2016 года. В основном речь в нем шла о существовании в России госпрограммы поддержки допинга, а также о систематическом применении запрещенных препаратов некоторыми российскими легкоатлетами, тяжелоатлетами, представителями других летних и зимних видов спорта.



