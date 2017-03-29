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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 315,24, RUBKZT_TOD = 5,5359, CNYKZT_TOМ = 45,8700, USDKZT_0_001 = +7,5000 % годовых, USDKZT_0_002 = +7,5106 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась  дневная торговая сессия по иностранным валютам. 

 

По результатам торгов на спот-рынке: 

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге    (USDKZT_TOD) составил 315,24 тенге за доллар США при объеме    торгов 44 800 тыс. долларов США; 

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не    было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали; 

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в тенге и в долларах США сделок    заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой    системе KASE отсутствовали; 

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге    (RUBKZT_TOD) составил 5,5359 тенге за рубль при объеме торгов    20 700 тыс. рублей; 

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на    момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали; 

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге    (CNYKZT_TOM) составил 45,8700 тенге за юань, объем торгов - 100    тыс. юаней. 

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной  сессий составил 315,15 тенге за доллар (+0,32 тенге), суммарный объем  торгов - 86 500 тыс. USD (-76 400 тыс. USD). 

 

На рынке операций валютного свопа: 

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +7,5000 %    годовых при объеме торгов 2 500 тыс. USD; 

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +7,5106 %    годовых при объеме торгов 1 176 400 тыс. USD; 

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на    момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали. 

В торгах приняли участие 26 банков.    

29 марта 2017, 15:51
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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