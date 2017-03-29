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В Шымкенте повесилась мать троих детей

29 марта 2017, 16:09

Вызванной бригаде врачей скорой помощи осталось только констатировать её смерть.

В одной из многоэтажек 1 микрорайона города Шымкент нашли повешенной 25-летнюю женщину, передает Otyrar.kz со ссылкой на программу «Экстренный вызов».

Сообщается, что женщина с тремя своими детьми приехала в гости к родителям. По рассказам родных, она вышла в находящийся неподалеку магазин и пропала. Обеспокоенные родственники занервничали и вышли ее искать. Однако далеко им идти не пришлось.

Женщину обнаружили мертвой - она повесилась на лестнице, ведущей на чердак прямо на площадке перед дверью родительской квартиры. Вызванной бригаде врачей скорой помощи осталось только констатировать её смерть.

У женщины остался муж и трое детей. Подробности их семейной жизни неизвестны.

Фото: newsbel.by

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