В Шымкенте повесилась мать троих детей

Вызванной бригаде врачей скорой помощи осталось только констатировать её смерть.

В одной из многоэтажек 1 микрорайона города Шымкент нашли повешенной 25-летнюю женщину, передает передает Otyrar.kz со ссылкой на программу «Экстренный вызов».





Сообщается, что женщина с тремя своими детьми приехала в гости к родителям. По рассказам родных, она вышла в находящийся неподалеку магазин и пропала. Обеспокоенные родственники занервничали и вышли ее искать. Однако далеко им идти не пришлось.





Женщину обнаружили мертвой - она повесилась на лестнице, ведущей на чердак прямо на площадке перед дверью родительской квартиры. Вызванной бригаде врачей скорой помощи осталось только констатировать её смерть.





У женщины остался муж и трое детей. Подробности их семейной жизни неизвестны.



