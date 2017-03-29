Красная дорожка и Байтерек: Как встречают женихов в Казахстане

Как известно, понты в Казахстане дороже денег, поэтому постелить у подъезда перед женихом красную дорожку не считается у нас зазорным.

Но на фото, которое появилось на странице Kazakh Tours в Facebook организаторы (предположительно встречи жениха) пошли еще дальше - по краям красной дорожки они установили небольшие статуи Байтерека в "бронзе". И похоже, им кажется, что это очень «круто»





Некоторые комментаторы посчитали этот снимок фейком или фотожабой, а некоторые даже предложили закрепить такое явление законодательно. "Красота) Каждому подъезду по Байтереку)", - написал один из пользователей соцсети.



