Красная дорожка и Байтерек: Как встречают женихов в Казахстане
29 марта 2017, 16:18
Некоторые комментаторы посчитали этот снимок фейком или фотожабой.
Как известно, понты в Казахстане дороже денег, поэтому постелить у подъезда перед женихом красную дорожку не считается у нас зазорным.
Но на фото, которое появилось на странице Kazakh Tours в Facebook организаторы (предположительно встречи жениха) пошли еще дальше - по краям красной дорожки они установили небольшие статуи Байтерека в "бронзе". И похоже, им кажется, что это очень «круто», передает Zakon.kz
Некоторые комментаторы посчитали этот снимок фейком или фотожабой, а некоторые даже предложили закрепить такое явление законодательно. "Красота) Каждому подъезду по Байтереку)", - написал один из пользователей соцсети.
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