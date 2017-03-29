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Красная дорожка и Байтерек: Как встречают женихов в Казахстане

29 марта 2017, 16:18

Некоторые комментаторы посчитали этот снимок фейком или фотожабой.

Как известно, понты в Казахстане дороже денег, поэтому постелить у подъезда перед женихом красную дорожку не считается у нас зазорным.

Но на фото, которое появилось на странице Kazakh Tours в Facebook организаторы (предположительно встречи жениха) пошли еще дальше - по краям красной дорожки они установили небольшие статуи Байтерека в "бронзе". И похоже, им кажется, что это очень «круто», передает Zakon.kz

Некоторые комментаторы посчитали этот снимок фейком или фотожабой, а некоторые даже предложили закрепить такое явление законодательно. "Красота) Каждому подъезду по Байтереку)", - написал один из пользователей соцсети.

Отметим, что пока неизвестно, где и кем был сделан этот снимок.





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