В Англии учителя начальных школ чаще кончают жизнь самоубийством
29 марта 2017, 16:23
Коэффициент суицидов среди учителей начальных школ вдвое больше среднего показателя по стране.
В Англии риск самоубийств среди учителей начальных школ и детских садов в два раза выше, чем среди остального населения страны. Об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы Великобритании, сообщает The Independent, передает Life.ru.
Согласно данным, опубликованным Национальной статистической службой (Office of National Statistics — ONS), риск самоубийств среди учителей начальных школ и детских садов в период с 2011 по 2015 год был на 42% выше, чем среди более широких слоёв населения Англии. Таким образом, коэффициент суицидов среди преподавателей начальных школ почти в два раза превышает средний показатель по стране.
К тому же, должность преподавателя начальной школы названа одной из наиболее стрессовых в стране. Бывшие и нынешние учителя начальных школ жалуются на непомерную рабочую нагрузку, которая в итоге приводит к развитию проблем с психическим здоровьем. Профессия, представленная в основном женским полом (90 процентов учителей — женщины), становится всё более напряжённой.
Евгения Зубкова
Фото с сайта strelka.com
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