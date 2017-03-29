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Работа нескольких интернет-казино пресечена в Казахстане

29 марта 2017, 16:30

Прокуратурой города в суд Уральска поданы исковые заявления о признании указанных интернет-сайтов на территории РК незаконными и запрете их распространения.

В ходе очередного мониторинга интернет – ресурсов прокуратура Уральска выявила 5 сайтов, содержащих сведения об интернет-казино, доступ к которым имели все граждане Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

«По данным фактам прокуратурой города в суд №2 г.Уральск поданы исковые заявления о признании указанных интернет-сайтов на территории Республики Казахстан незаконными и запрете их распространения», - говорится в сообщении прокуратуры ВКО.

По итогам рассмотрения судом исковое заявление удовлетворено и продукция иностранного средства массовой информации, распространяемой на территории Республики Казахстан, признана противоречащей законодательным актам и прекращена на всей территории республики.

Еще 4 исковых заявления в настоящее время находятся на стадии рассмотрения.


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