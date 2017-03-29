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Утверждены Правила размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне

Аннотация к документу: Приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 28 февраля 2017 года № 75 «Об утверждении Правил размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне»

В соответствии с подпунктом 7-1) статьи 4-3 Закона Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О средствах массовой информации» утверждены Правила размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне.

В частности, проведение государственной информационной политики осуществляется в целях информирования населения о государственных стратегических направлениях, в том числе реализации документов системы государственного планирования, деятельности органов государственной власти и иных участников процесса развития страны.

Размещение государственного заказа по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне может осуществляться следующими способами:

1) выполнение государственного задания в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан, которое распространяется на собственников средств массовой информации с участием государства в уставном капитале;

2) выполнение государственного заказа - заказ на оказание услуг за счет средств республиканского бюджета для проведения государственной информационной политики через средства массовой информации (далее - Заказ).

Выполнение Заказа осуществляется в соответствии с настоящими Правилами.

Также заказ предоставляется следующим видам субъектов:

1) периодическим печатным изданиям;

2) теле-, радиоканалам;

3) интернет-ресурсам.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

 

29 марта 2017, 16:15
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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