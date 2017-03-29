Соглашение об обмене таможенной информацией между ЕАЭС и Китаем планируется разработать до конца года

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Таможенные службы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Главное таможенное управление Китайской Народной Республики (КНР) договорились закончить разработку проекта Соглашения об обмене таможенной информацией до конца года. Об этом рассказал директор Департамента таможенной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Бактыбек Байсеркеев в ходе очередного заседания Консультативного комитета по таможенному регулированию 27 марта.

Члены Консультативного комитета обсудили целесообразность проведения двух научно-исследовательских работ, направленных на решение ряда вопросов, с которыми сегодня сталкиваются Комиссия и национальные органы исполнительной власти при оцифровке сферы регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

По словам специалистов ЕЭК, работая над проектами наднациональных решений, связанных с электронным взаимодействием, они выявили ряд проблемам общесистемного характера.

При принятии решений о регистрации (отказе в регистрации) электронных документов информационная система автоматически осуществляет целый комплекс проверок: форматно-структурные, форматно-логические проверки, проверки непротиворечивости взаимосвязанных полей. В связи с отсутствием на наднациональном уровне нормативно-правовых актов, регулирующих правила таких проверок, таможенные органы государств-членов при проектировании информационных систем вынуждены самостоятельно определять правила таких проверок. Такая практика создает неравные условия для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), когда одна и та же таможенная декларация, поданная в одной стране ЕАЭС, может пройти автоматическую регистрацию, а в другой стране - будет отвергнута по формальным признакам.

Специалисты ЕЭК уверены, что научно-исследовательская работа «Разработка методологии описания требований к формированию электронных документов, используемых при совершении таможенных операций» определит универсальные инструменты, позволяющие создавать единые правила формирования электронных документов и нивелирует неопределенность. Закрепление определенных в ходе исследования единых правил в общем нормативном акте позволит снизить число необоснованных отказов таможенных органов принимать сопроводительные документы.

Вторая научно-исследовательская работа должна будет определить экономические и интеграционные эффекты от внедрения юридически значимого электронного документооборота в таможенной сфере. Окончательное решение о целесообразности проведения исследований будет вынесено на следующем заседании Консультативного комитета.