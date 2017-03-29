Флойд Мейвезер-младший впервые посетит Казахстан

Президент федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин раскрыл корреспонденту Vesti.kz некоторые подробности 55-й конвенции WBC (Всемирного боксерского совета), которая пройдет в Астане в конце августа этого года.





"Проведение конвенции ложится на плечи Федерации профессионального бокса Казахстана и руководство WBC. Предварительная дата проведения - с 25 августа по 1 сентября. Конвенция пройдет в рамках международной выставки EXPO. На нее приедут меценаты, эксперты и звезды бокса. Среди почетных гостей конвенции будут американец Флойд Мейвезер-младший, Лейла Али.





Я хорошо помню выступление Кличко, который заявил: "Если я стану президентом Украины, первым мероприятием, которое проведу в Киеве, будет конвенция WBC".





Ажиотаж очень большой вокруг этого события. За 55-ю конвенцию активно боролись США и Хорватия. Кстати, специально для нашей страны даже сдвинули сроки проведения до августа", - рассказал Бекхожин.





Ранее стало известно, что конвенцию посетит звезда мирового бокса Майк Тайсон.





Напомним, о праве Астаны провести 55-ю юбилейную конвенцию WBC было объявлено в декабре прошлого года.





Фото с сайта givemesport.com



