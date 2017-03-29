В США студент принес в вуз портрет Сталина и включил гимн СССР

Один из учеников снял происходящее на камеру и выложил в Интернет, подписав видео "Герой, который нам нужен".

В Сети появилось видео с курсов продвинутой химии в частной образовательной организации "Университетский совет" в Нью-Йорке. На кадрах видно, как студенты на одном из занятий слушают гимн СССР, поставив на стол портрет Сталина и флаг. Один из учеников снял происходящее на камеру и выложил в Интернет, подписав видео "Герой, который нам нужен",