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В США студент принес в вуз портрет Сталина и включил гимн СССР

29 марта 2017, 16:40

Один из учеников снял происходящее на камеру и выложил в Интернет, подписав видео "Герой, который нам нужен".

В Сети появилось видео с курсов продвинутой химии в частной образовательной организации "Университетский совет" в Нью-Йорке. На кадрах видно, как студенты на одном из занятий слушают гимн СССР, поставив на стол портрет Сталина и флаг. Один из учеников снял происходящее на камеру и выложил в Интернет, подписав видео "Герой, который нам нужен", пишет Life.ru.


Мария Паламарчук

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