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Новости за сегодня

Работа нескольких интернет-казино пресечена в Казахстане

 

В ходе очередного мониторинга интернет - ресурсов прокуратура Уральска выявила 5 сайтов, содержащих сведения об интернет-казино, доступ к которым имели все граждане Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

«По данным фактам прокуратурой города в суд №2 г.Уральск поданы исковые заявления о признании указанных интернет-сайтов на территории Республики Казахстан незаконными и запрете их распространения», - говорится в сообщении прокуратуры ВКО.

По итогам рассмотрения судом исковое заявление удовлетворено и продукция иностранного средства массовой информации, распространяемой на территории Республики Казахстан, признана противоречащей законодательным актам и прекращена на всей территории республики.

Еще 4 исковых заявления в настоящее время находятся на стадии рассмотрения.

 

29 марта 2017, 16:41
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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