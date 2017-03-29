Премьер-министр РК Б.Сагинтаев проверил, как в ЗКО идёт модернизация 3.0

В ходе поездки в ЗКО Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил ряд крупных промышленных предприятий, производственных компаний, образовательных учреждений и жилых объектов.

В рамках поездки Сагинтаев проинспектировал ход реализации Послания главы государства "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность". На рабочей встрече с руководителями компаний, госорганов и отраслевых структур Бакытжан Сагинтаев обсудил реализацию программы жилищного строительства «Нұрлы жер» и в целом перспективы строительной отрасли экономики страны.





В начале своего визита Б.Сагинтаев о знакомился с работой пассажирского терминала и системы безопасности , а также планами по реконструкции аэропорта города Уральск. Этот аэропорт имеет важное транспортно-логистическое значение как для воздушного сообщения внутри страны, так и при выполнении международных рейсов.













Затем Бакытжан Сагинтаев ознакомился с производством Западно-Казахстанской машиностроительной компании . Во время посещения объекта Б. Сагинтаеву доложили о работе сервисного центра, где осуществляется ремонт газовых турбин и цеха по производству нефтегазового оборудования.









После Сагинтаев проверил ход и качество реализации программы «Нұрлы Жер» в Западно-Казахстанской области. В ходе посещения объектов Б. Сагинтаев проинспектировал качество жилых домов, заслушал доклад о дальнейших планах по реализации программы «Нұрлы Жер». Кроме того, Премьер-Министру презентовали проекты государственно-частного партнерства по сносу ветхих аварийных домов в г.Уральск.





Далее Б.Сагинтаеву представили планы по развитию крупных промышленных предприятий ЗКО. Он посетил Уральский трансформаторный завод . В ходе посещения завода Премьер-министр осмотрел цех по производству электрощитового оборудования и заслушал доклад о дальнейших планах предприятия.

Кроме того, Бакытжану Сагинтаеву представили газотурбинную электростанцию «Батыс Пауэр», построенную в рамках второй пятилетки программы индустриализации.

























Премьер-министр РК также побывал в одном из крупнейших предприятий по производству продовольственной продукции в Западном Казахстане - Предприятие «Жайық Ет».



И ему также представили современные технологии мебельного производства в ЗКО - мебельную фабрику «Квант».

Бакытжан Сагинтаев также обсудил с предпринимателями ЗКО актуальные вопросы развития бизнес-сектора. В ходе встречи участники поднимали вопросы кредитования промышленных предприятий, развития проектов государственно-частного партнерства, совершенствования системы государственных закупок, снижения административных барьеров и повышения доступности кредитных средств для бизнеса, а также рассмотрели ход реализации Дорожной карты бизнеса.

Кроме того, участники обсудили вопросы взаимодействия между предпринимателями, государственными органами и квазигосударственным сектором.



Фото и информация: primeminister.kz







