Премьер-министр РК Б.Сагинтаев проверил, как в ЗКО идёт модернизация 3.0
29 марта 2017, 16:53
В рамках поездки Сагинтаев проинспектировал ход реализации Послания главы государства "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность".
В ходе поездки в ЗКО Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил ряд крупных промышленных предприятий, производственных компаний, образовательных учреждений и жилых объектов.
В рамках поездки Сагинтаев проинспектировал ход реализации Послания главы государства "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность". На рабочей встрече с руководителями компаний, госорганов и отраслевых структур Бакытжан Сагинтаев обсудил реализацию программы жилищного строительства «Нұрлы жер» и в целом перспективы строительной отрасли экономики страны.
В начале своего визита Б.Сагинтаев ознакомился с работой пассажирского терминала и системы безопасности, а также планами по реконструкции аэропорта города Уральск. Этот аэропорт имеет важное транспортно-логистическое значение как для воздушного сообщения внутри страны, так и при выполнении международных рейсов.
Затем Бакытжан Сагинтаев ознакомился с производством Западно-Казахстанской машиностроительной компании. Во время посещения объекта Б. Сагинтаеву доложили о работе сервисного центра, где осуществляется ремонт газовых турбин и цеха по производству нефтегазового оборудования.
После Сагинтаев проверил ход и качество реализации программы «Нұрлы Жер» в Западно-Казахстанской области. В ходе посещения объектов Б. Сагинтаев проинспектировал качество жилых домов, заслушал доклад о дальнейших планах по реализации программы «Нұрлы Жер». Кроме того, Премьер-Министру презентовали проекты государственно-частного партнерства по сносу ветхих аварийных домов в г.Уральск.
Далее Б.Сагинтаеву представили планы по развитию крупных промышленных предприятий ЗКО. Он посетил Уральский трансформаторный завод. В ходе посещения завода Премьер-министр осмотрел цех по производству электрощитового оборудования и заслушал доклад о дальнейших планах предприятия.
Кроме того, Бакытжану Сагинтаеву представили газотурбинную электростанцию «Батыс Пауэр», построенную в рамках второй пятилетки программы индустриализации.
Премьер-министр РК также побывал в одном из крупнейших предприятий по производству продовольственной продукции в Западном Казахстане - Предприятие «Жайық Ет».
И ему также представили современные технологии мебельного производства в ЗКО - мебельную фабрику «Квант».
Бакытжан Сагинтаев также обсудил с предпринимателями ЗКО актуальные вопросы развития бизнес-сектора. В ходе встречи участники поднимали вопросы кредитования промышленных предприятий, развития проектов государственно-частного партнерства, совершенствования системы государственных закупок, снижения административных барьеров и повышения доступности кредитных средств для бизнеса, а также рассмотрели ход реализации Дорожной карты бизнеса.
Кроме того, участники обсудили вопросы взаимодействия между предпринимателями, государственными органами и квазигосударственным сектором.
Фото и информация: primeminister.kz
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