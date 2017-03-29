Галина Вишневская: девчонка с нашего двора

Сегодня имя Галины Вишневской известно во всем мире. Ею гордятся соотечественники, а особенно за нее переживают родные и близкие.

На Универсиаде в Алматы она завоевала два золота и два серебра, не дожидаясь конца Универсиады, она стартовала в Саппоро на Азиаде, где добыла 4 золотых медали из четырех возможных. Потом были морально очень тяжелые старты в Австрии. 2017 год для Галины Вишневской очень насыщенный. Сейчас у Галины чемпионат Казахстана в Риддере, на котором, мы надеемся, тоже будут завоеваны золотые медали.





В биатлон она пришла за компанию со своей подругой, которая тоже совсем недавно стала посещать эту секцию. До этого судьбоносного случая Галина Вишневская вполне себе успешно играла в футбол. И даже была признана лучшим голкипером в одном из городских соревнований. Но, так случилось, что Галя сменила мяч и перчатки на лыжи и винтовку. И не прогадала. Сегодня имя Галины Вишневской известно во всем мире. Ею гордятся соотечественники, а особенно за нее переживают родные и близкие, среди которых Анастасия Халикова и Александра Пономарева, с которыми Галина учится в Университете Шакарима.





Одногруппницы Галины Вишневской поведали нам какая же она в жизни, вне спорта.





«Она очень хороший друг. Отзывчивая и добрая» - говорит Анастасия Халикова, - «Куда бы мы ни ходили, в кино или в боулинг, она всегда была вместе с младшим братом. Он от Гали никогда не отставал от нее».





«Что немаловажно, наша Галя всегда легко сходится с людьми. В ней нет ни капли звездной болезни. С преподавателями всегда находит общий язык, с однокурсниками» - вступает в разговор Александра Пономарева, еще одна из подруг Вишневской.





«Она очень простая. Когда я поступила в университет, даже не сразу поняла, что это та самая Вишневская. Как друга ее характеризует один случай. В 2015 году Галя должна была быть свидетельницей на моей свадьбе. Но, так получилось, что у нее как раз в это время были старты в Германии. Представляете, она прилетела ко мне на свадьбу из Германии в Семей, буквально на два дня! Вы знаете, есть люди, которые добившись каких-то высот, держат дистанцию. Близко никого не подпускают. Это звездная болезнь. А есть такие, как Галя. Какими были, такими и остались. Галина для нас – девчонка с нашего двора. Ничего не изменилось, просто она чемпионка».