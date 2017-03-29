В петербургской колонии покончил с собой гот-людоед

Максим Главатских, осужденный по громкому делу об убийстве 16-летней школьницы, совершил самоубийство в мурманской колонии

Информацию о том, что гот-каннибал из Санкт-Петербурга покончил с собой, подтвердили в правоохранительных органах.

Напомним, шокирующее преступление произошло в Петербурге в январе 2009 года. Максим Главатских вместе с неработающим Юрием Можновым утопили в ванной, расчленили и съели свою 16-летнюю знакомую. Также они похитили вещи убитой: фотоаппарат, мобильный телефон и драгоценности.





В результате Главатских, который причислял себя к неформальному движению готы, был приговорен к 19 годам колонии, а Можнов — к 18 годам.