В петербургской колонии покончил с собой гот-людоед
29 марта 2017, 17:08
Максим Главатских вместе с Юрием Можновым утопили в ванной, расчленили и съели свою 16-летнюю знакомую.
Максим Главатских, осужденный по громкому делу об убийстве 16-летней школьницы, совершил самоубийство в мурманской колонии, передает телеканал НТВ.
Информацию о том, что гот-каннибал из Санкт-Петербурга покончил с собой, подтвердили в правоохранительных органах.
Осужденный оставил предсмертную записку. В ней он обратился к родственникам, передает «Интерфакс».
Напомним, шокирующее преступление произошло в Петербурге в январе 2009 года. Максим Главатских вместе с неработающим Юрием Можновым утопили в ванной, расчленили и съели свою 16-летнюю знакомую. Также они похитили вещи убитой: фотоаппарат, мобильный телефон и драгоценности.
В результате Главатских, который причислял себя к неформальному движению готы, был приговорен к 19 годам колонии, а Можнов — к 18 годам.
Фото: public70437107 /vk.com
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