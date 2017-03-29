Ответственность сторон при ДТП с участием безнадзорного домашнего животного (Секербеков Б.Т., Председатель Катон-Карагайского районного суда ВКО) 

Ответственность сторон при ДТП с участием безнадзорного домашнего животного

Конституцией Республики Казахстан установлено, что высшими ценностями являются человек, его жизнь, права и свободы. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - это обязанность государства. Реализация такого положения обеспечивается наличием четкого и всестороннего регулирования данных отношений нормами закона.

Трудно назвать проблему, которая вызвала бы более оживленную дискуссию в цивилистической науке, чем вопрос о гражданско-правовой ответственности вообще и ответственности за причиненный вред в частности.

Рассмотрим в данном анализе довольно распространенную, особенно в сельской местности, проблему взыскания ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия (далее - ДТП) с участием безнадзорного домашнего животного, которая бурно обсуждается на различных юридических интернет-форумах.

В качестве наглядного примера, можно привести случай из российской судебной практики, выложенной в сети Интернет (u24.ru/news/10408/), где Усть-Катавский городской суд Челябинской области РФ отказал в возмещении вреда хозяину автомобиля, столкнувшемуся с коровой. Отказано было и хозяйке животного, также предъявившей встречные претензии. Это курьезное ДТП произошло в г. Усть-Катаве. Тогда житель разъезда Минка Александр, совершил наезд на корову, выбежавшую на проезжую часть, при совершении им обгона. При этом его автомобиль получил серьезные повреждения, досталось и корове, которую пришлось пустить на мясо. Хозяин авто не пострадал. В страховой компании возместить ущерб, причиненный автомобилю, отказались, сославшись на то, что участником ДТП является только одно транспортное средство, сама корова бродила по городу без присмотра хозяина, а с нее спроса нет. К тому же корова не была застрахована.

Суд объяснил, что домашнее животное - корову, находящуюся на автомобильной дороге, нельзя признать источником повышенной опасности, а вот автомобиль как раз таким источником является. Поэтому именно водитель обязан был доказать отсутствие своей вины в ДТП, чего сделать ему не удалось. Суд посчитал, что ДТП произошло по вине водителя, поскольку он не учел дорожные условия, не избрал нужную скорость, выехал на полосу встречного движения для обгона, а увидев коров, выбежавших на проезжую часть, не смог избежать столкновения с одной из них.

Хозяйка коровы также не получила никакого возмещения, ни морального, ни материального, поскольку также не представила суду достоверных доказательств, подтверждающих размер причиненного ей ущерба. Судом установлено, что корова не погибла в результате наезда, а получила телесные повреждения, ее забили, а мясо было сдано.

Аналогичные гражданские дела рассматриваются и казахстанскими судами, к примеру, летом 2016 года в Костанайской области жителя села Кунай Турсумбаева А. являющемуся владельцем коровы, которая стала причиной ДТП, обязали выплатить пострадавшей стороне миллион тенге.

К слову, данная проблема безнадзорного скота обостряется каждый летне-осенний период. К тому же, действующим казахстанским законодательством административная ответственность за оставление домашних животных без надзора не предусмотрена, тогда как, данный факт состоит в прямой причинной связи с наступившими негативными последствиями.

Поэтому пока не будет принята соответствующая поправка в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее - КоАП), бродячий скот, скорее всего, продолжит оставаться «визитной карточкой» небольших городов и сельской местности. И что самое страшное, что нередко в таких ДТП, гибнут и калечатся люди.

После такой нелицеприятной встречи автомобиля и животного, возникает логический вопрос - кто виноват и кем будет возмещаться ущерб за поврежденное авто и павший скот?

Для начала давайте разберемся, является ли дорожно-транспортным происшествием наезд на животное. Для этого обратимся к п.24 ст.1 Закона «О дорожном движении», где указано, что дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, повлекшее причинение вреда здоровью, смерть человека, повреждение транспортных средств, сооружений, грузов либо иной материальный ущерб.

Итак, очевидно, что наезд на животное происходит в процессе движения транспортного средства по дороге. При этом если столкновение влечет повреждения автомобиля, то ситуация гарантированно является ДТП. Если животное домашнее имеет хозяина, то наезд на него также относится к ДТП, поскольку несет материальный ущерб его владельцу, а наезд на дикое животное влечет ущерб для государственной собственности. Естественно, к ДТП не относятся небольшие столкновения, в которых ни автомобиль, ни животное не получили повреждений.

В Правилах дорожного движения Республики Казахстан (далее - ПДД) животные не выступают отдельными участниками дорожного движения и это вполне логично, ведь корову или лося не заставишь выучить ПДД и переходить дорогу по переходу.

При этом, ч.4 ст.39 Закона «О дорожном движении» предусмотрено, что на автомагистралях запрещается нахождение пешеходов, а также домашних животных вне транспортного средства.

Дополнительно п.8.1 Раздела 24 ПДД предусмотрено, что владельцам вьючных, верховых животных и скота не допускается оставлять животных без надзора в случаях, не исключающих их появление на дорогах с твердым покрытием.

Применительно к данному, в ст. 615 КоАП предусмотрена ответственность за невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований, установленных правилами обеспечения безопасности дорожного движения. В Примечании к которой четко оговорено, что под иными участниками дорожного движения в настоящей статье следует понимать лиц, управляющих мопедами, велосипедами и гужевыми повозками, погонщиков, ведущих по дороге вьючных, верховых животных или стадо, а также пассажиров транспортных средств.

Как видно из вышеприведенного Примечания к ст.615 КоАП, законодатель владельцев безнадзорных домашних животных в качестве иных участников дорожного движения не предусмотрел, что, по нашему мнению, является несовершенством закона.

Действительно, собственник имущества (в данном случае это хозяин домашнего животного) вправе совершать любые действия в отношении своего имущества, однако только в тех пределах, которые допускаются законодательством. С одной стороны, не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности, а с другой стороны, недопустимо причинять вред и другим лицам, независимо от того, делается ли это умышленно или по неосторожности.

Таким образом, с целью повышения ответственности владельцев животных и безопасности дорожного движения, предлагаем в Примечание к ст.615 КоАП внести дополнение которым в числе иных участников дорожного движения предусмотреть также владельцев безнадзорных домашних животных, оказавшихся в местах не отведенном органами местного самоуправления для пастьбы или выгула.

Между тем, анализ судебной практики региональных судов показывает, что имеются случаи привлечения к административной ответственности по ст.615 ч.1 КоАП владельцев домашних животных, оставивших их без надзора на вольном выпасе, которые в последующем оказывались на проезжей части дорог и становились причиной дорожно-транспортных происшествий.

Представляется, что при действующем законодательстве, до введения в действие предлагаемой поправки в КоАП, владелец домашнего безнадзорного животного, но при этом не являющееся лицом, управляющим гужевой повозкой или погонщиком, не может быть субъектом данной нормы и должно отвечать за свои виновные действия в гражданском порядке.

Вместе с тем, водитель, как собственник источника повышенной опасности, может являться субъектом правонарушения, предусмотренной ст.610 КоАП, в силу требований п.1 Раздела 10 Правил дорожного движения, гласящего, что водитель ведет транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость обеспечивает водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении препятствия и (или) опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он принимает меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства или безопасному для других участников движения объезду препятствия.

Согласно п.5.3 Раздела 1 ПДД участники дорожного движения обязаны создавать безопасные условия для дорожного движения, своими действиями или бездействием не причинять вреда другим участникам дорожного движения, их транспортным средствам и иному имуществу.

Как видно из вышеприведенных норм, законодатель возлагает повышенную ответственность на водителя транспортного средства, как участника дорожного движения.

Как правило, после факта ДТП, владелец поврежденного транспортного средства обращается в суд о взыскании с хозяина безнадзорного домашнего животного суммы причиненного ущерба, помимо прочего, ссылаясь на вступившее в законную силу постановление уполномоченного органа о привлечении хозяина животного к ответственности по ст.615 КоАП.

Действующим законодательством, а именно ст.124 Гражданского кодекса (далее - ГК) к животным применяются общие правила о вещах, поскольку законодательством не установлено иное. За причинение имущественного или морального вреда к владельцу домашних животных могут быть применены различные меры гражданской ответственности.

Пунктом 4 ст.188 ГК регламентировано, что осуществление собственником своих правомочий не должно нарушать прав и охраняемых законом интересов других лиц и государства. Собственник обязан принимать меры, предотвращающие ущерб здоровью граждан и окружающей среде, который может быть нанесен при осуществлении его прав. Согласно ст.271 ГК обязательства возникают из договора, причинения вреда или иных оснований, указанных в статье 7 настоящего Кодекса.

Таким образом, в описанном случае, когда лошадь, корова или другое безнадзорное домашнее животное, находящееся на вольном выпасе в неотведенных для этого местах, оказывается причиной дорожно-транспортного происшествия, ответственность за причинённый ущерб должен нести его владелец. Именно на него возлагается обязанность использовать животное, как любой вид имущества, таким способом, который не нарушает прав третьих лиц. Более того, в тех случаях, когда животное становится участником дорожного движения, на владельца возлагается дополнительная ответственность, так как халатное поведение при выпуске скота на вольную пастьбу вблизи проезжей части дороги, может привести к гибели людей.

Так, требование о возмещении вреда может быть основано на положениях статьи 917 ч.1 ГК, согласно которой вред (имущественный и (или) неимущественный), причиненный неправомерными действиями (бездействием) имущественным или неимущественным благам и правам граждан и юридических лиц, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме. Законодательными актами обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем, а также установлен более высокий размер возмещения.

Для возмещения материального вреда потребуется оценка причиненных убытков (подготовка экспертного заключения) либо подтверждение размера ущерба расчетами, обоснованных чеками, квитанциями и иными доказательствами.

Привлечение виновных лиц к ответственности, особенно в сельской местности (в том числе сбор документов, необходимых для привлечения к ответственности) может быть крайне затруднительным и экономически нецелесообразным. В связи с этим следует также принимать предупредительные меры путем обращения в органы полиции, местную администрацию с целью обязания нарушителя обеспечить надлежащий контроль за своими животными.

Как указывалось выше, территориальные органы внутренних дел по результатам расследования факта ДТП, как правило, привлекают к ответственности по ст.615 КоАП владельцев безнадзорных домашних животных, которые не могут являться субъектами правонарушения согласно Примечания к данной статье, поэтому законность их привлечения к административной ответственности остается под сомнением, однако, зачастую при этом, не принимают каких-либо мер по выяснению степени вины водителя автомобиля, допустившего ДТП, априори исключая вину последнего в произошедшем.

Изучение сложившейся в настоящее время судебной практики показало, что в большинстве случаев, суды полагали, что раз водитель не привлечен к административной ответственности по ст.610 КоАП, то и вина последнего в дорожно-транспортном происшествии не установлена и соответственно, в силу ч.1 ст.917 ГК, сумму ущерба взыскивали с владельца безнадзорного животного.

Катон-Карагайскому районному суду ВКО в данной ситуации представляется, что органам внутренних дел для обеспечения полноты и объективности проводимой досудебной проверки, а судам, в ходе подготовки дела к судебному разбирательству, необходимо назначать судебное автотехническое исследование, в рамках которого, помимо прочего, подлежит выяснять механизм дорожно-транспортного происшествия, дорожную обстановку и действия участников движения, обстоятельства, способствовавших возникновению ДТП, взаимное положение транспортных средств и препятствий, выяснять имел ли водитель техническую возможность предотвратить происшествие и иные сопутствующие вопросы, и только после этого принимать соответствующее решение по делу с учетом степени вины, либо ее отсутствия, каждого участника произошедшего ДТП, а в анализируемом случае - водителя и хозяина животного.

Считаем, что данное мнение корреспондируется с требованиями ч.1 ст.931 ГК, согласно которой юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации, промышленные предприятия, стройки, владельцы транспортных средств и др.) обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

В случаях отсутствия экспертного заключения и (или) невозможности проведения судебно-автотехнического исследования в ходе рассмотрения дела, считаем более верным и справедливым, возлагать ответственность в совершенном дорожно-транспортном происшествии на обе стороны в равных долях, что согласовывается с требованиями п.5.3 раздела 1 и п.1 Раздела 10 Правил дорожного движения, а также ч.2 ст.931 ГК, которой регламентировано, что при невозможности установить степень вины каждой из сторон ответственность распределяется между ними поровну.

В виду того, что в соответствии с п.1 ст.53 Закона «О дорожном движении» право участников дорожного движения на безопасные условия движения по дорогам общего пользования гарантируется государством и с целью усиления ответственности владельцев безнадзорных домашних животных, действия либо халатность которых могут повлиять на безопасность дорожного движения, полагаем необходимым, в случае, внесения принятия законодателем предлагаемой выше поправки к примечанию к ст.615 КоАП, при наличии тяжких последствий или гибели людей, обсуждать вопрос о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности по соответствующей части ст.351 УК, как нарушение другим (иным) участником дорожного движения правил безопасности движения, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

В заключение выражаем надежду, что предлагаемые инициативы помогут повышению эффективности административного и уголовного законодательства и устранению существующих пробелов в правоприменительной практике.