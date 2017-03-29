Стандартизация в сфере услуг

Б.Б.Канешев,

Председатель Комитета технического регулирования и метрологии

По мере роста благосостояния страны сервисная экономика начинает играть ключевую роль в обеспечении экономического роста и занятости. В последнее время отрасли услуг оказывают решающее влияние на экономическую динамику как развитых, так и развивающихся стран. Вклад сферы услуг в экономический рост опережает вклад отраслей реального сектора.

В настоящее время сфера услуг выросла в крупнейший сектор экономики: на нее приходится около 70% мирового внутреннего валового продукта (ВВП) и более 56% национального ВВП, что значительно больше доли товарной торговли.

Как обозначил Глава государства в послании народу Казахстана, с внедрением новых технологий в традиционных отраслях будут высвобождаться трудовые ресурсы. Вместе с тем создание и развитие новых индустрий должно стать дополнительным источником занятости и роста реальных доходов граждан.

Индустрия услуг, как раз-таки является одним из наилучших источников занятости населения, и на сегодняшний день, услуги являются одним из приоритетных направлений в работе Комитета технического регулирования и метрологии.

При этом, стандартизация является одним из важнейших инструментов развития сферы услуг, и Международная организация по стандартизации ISO также проводит активную работу по данному направлению.

Для успешного развития стандартизации в сфере услуг необходимо учитывать следующие принципы:

1. Ключевым звеном в сфере стандартизации услуг являются представители малого и среднего бизнеса, которые должны задавать курс развития.

2. При разработке стандартов в сфере услуг, прежде всего необходимо учитывать мнение потребителей.

3. В процессе развития, прежде всего необходимо найти точки соприкосновения и противоречия между бизнесом и потребителями (бизнесом и бизнесом), для определения направления при разработке стандартов на услуги.

ISO уже разработала Руководство ISO/IEC 76, адресованное для решения вопросов потребителей. Руководство позволяет разработчикам стандартов подготовить стандарты для любого сервиса с помощью контрольного списка, который рассматривает все вопросы, представляющие интерес потребителей, в том числе потребности детей, пожилых людей и инвалидов.

В рамках ISO действует 9 технических комитетов по стандартизации услуг.

В рамках Европейской организации по стандартизации CEN помимо 19-ти технических комитетов по стандартизации услуг, функционирует Стратегическая консультативная группа по услугам, которая выступает в качестве консультативного и координационного органа по вопросам политики и стратегическим вопросам в отношении стандартизации услуг.

Наиболее передовыми странами в области развития стандартизации услуг являются Испания, Германия, Франция, Великобритания, Китай и Япония.

На сегодня, основной нерешенной проблемой мирового сообщества является отсутствие механизма привлечения малого и среднего бизнеса к развитию и применению стандартов качества предоставляемых услуг.

Учитывая, что в Казахстане в 2008 году, в целях уменьшения административных барьеров для развития малого и среднего бизнеса, сфера услуг была исключена из перечня обязательной сертификации продукции, услуг, данная сфера не регулируется и потребность бизнеса в стандартизации и сертификации услуг исчезла.

Следует отметить, что 24 декабря 2014 года Правительством РК была утверждена Программа по развитию сферы услуг в Республике Казахстан до 2020 года.

Целью программы является формирование конкурентоспособной сферы услуг путем повышения качества, доступности, увеличения производительности и экспорта сферы услуг.

В программе обозначено 10 приоритетных направлений: торговля, транспорт и логистика, туризм, операции с недвижимым имуществом, профессиональные услуги, информация и связь, финансы, образование, здравоохранение и совершенствование институциональных основ регулирования сферы услуг.

Сегодня, как никогда, в целях повышения качества и конкурентоспособности услуг, предоставляемых отечественными предприятиями, назрела необходимость развития стандартизации (сертификации) в таких сферах услуг, как туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, торговля, образование, здравоохранение и многих других.

Следует также отметить, что в Казахстане уже имеется инфраструктура качества услуг, надо лишь приложить соответствующие усилия для ее развития и расширения.

На территории РК функционирует 6 национальных технических комитетов по стандартизации услуг, и действует 135 национальных стандартов и 45 межгосударственных стандартов в сфере услуг.

В национальном реестре субъектов аккредитации РК зарегистрирован 31 орган по подтверждению соответствия (ОПС) по сертификации 16-ти видов услуг.

В реестре экспертов-аудиторов зарегистрировано более 100 экспертов по 6-ти видам услуг.

Нашей первостепенной задачей является создание нормативно-технической базы в сфере услуг, для этого планируется создание новых либо расширение области деятельности действующих технических комитетов по стандартизации в рамках 10-ти приоритетных направлений по услугам.

Так, за последние 3 года разработано 12 стандартов на туристические услуги (услуги средств размещения туристов), а также в 2016 году разработано 3 стандарта на услуги ЖКХ и 16 стандартов на услуги информационных технологий.

И на этом останавливаться мы не намерены, в 2017 году запланирована разработка порядка 150 стандартов, в том числе туристические услуги, услуги ЖКХ, информационных технологий, образовательные и транспортно-логистические услуги.

Вместе с тем планируется принятие активного участия в работе международных и региональных технических комитетах по стандартизации услуг (ISO, CEN).

Помимо разработки стандартов, также важен механизм внедрения стандартов на услуги на территории РК. После создания нормативной базы, будет проработан вопрос применения данных документов через отраслевые нормативно-правовые акты.

Сейчас необходимо чтобы органы по подтверждению соответствия аккредитовались по новым разработанным стандартам на услуги, в связи с чем, Комитет собирается провести обширную работу с Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и с местными исполнительными органами по развитию данного вопроса.

В рамках послания Президента народу Казахстана, приоритетными направлениями в сфере услуг будут туризм, ЖКХ, транспорт и логистика и информационные технологии.

Сфера услуг играет ключевую роль в развитии экономики страны, повышении ее благосостояния и уровня жизни населения, и мы направим все усилия на ее благополучное формирование и стабильное развитие.