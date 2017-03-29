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Новости за сегодня

Депозиты казахстанцев на конец февраля снизились на 6,2%

 

Объем депозитов на конец февраля 2017 года составил 17 045,4 млрд. тенге, снизившись за январь-февраль на 6,2%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

Такая динамика обусловлена уменьшением объема депозитов в иностранной валюте (на 11,5%) на фоне увеличения депозитов в национальной валюте (на 0,3%). В результате уровень долларизации депозитов снизился с 54,6% в декабре 2016 года до 51,5% в феврале 2017 года. Доля валютных вкладов юридических лиц снизилась с начала года с 49,1% до 45,8%, физических лиц - с 62,0% до 58,8%.

Росту депозитов в национальной валюте способствовал рост депозитов физических лиц, которые с начала года увеличились на 4,1% или на 121,3 млрд. тенге. Депозиты в иностранной валюте снизились как за счет переоценки в результате укрепления тенге (на 6,2% за январь-февраль), так и за счет физического оттока (на 5,7%).

Ставки по привлеченным депозитам снизились: по вкладам физических лиц в национальной валюте с 12,0% в декабре 2016 года до 11,8% в феврале 2017 года, в иностранной валюте - с 2,6% до 2,4%, по вкладам юридических лиц - с 10,5% до 10,2% и с 1,6% до 1,4% соответственно.

 

29 марта 2017, 17:12
Источник, интернет-ресурс: *Национального Банка РК

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